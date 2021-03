Kei Nishikori: "Bin mir sicher, dass Roger Federer noch ein paar Jahre spielen wird"

Kei Nishikori hat im Vorfeld des ATP-Masters-1000-Events von Miami mit der ATP über seine Erfahrungen bei Turnieren dieser Kategorie gesprochen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 24.03.2021, 01:06 Uhr

Kei Nishikori ist überzeugt: Roger Federer wird dem Tennis noch ein paar Jahre erhalten bleiben

Kei Nishikori ist auf einem guten Weg. Der Japaner, der sich im Vorjahr auf den steinigen Weg zurück an die Weltspitze begeben hat, dabei jedoch immer wieder von schlechten Ergebnissen zurückgeworfen wurde, darf nun auf recht passable letzte Wochen zurückblicken. Zwar reichte es für den 31-Jährigen bislang noch nicht für den großen Wurf, zuletzt spielte sich Nishikori aber hintereinander in Rotterdam und Dubai in ATP-500-Viertelfinali.

Dass der große Wurf nun eine Eben höher, beim ATP-Masters-1000-Event von Miami nämlich, kommen könnte, käme dem Japaner nicht ungelegen, wie dieser gegenüber der ATP erklärte: Am liebsten würde er nämlich hier einen Titel dieser Kategorie erringen, hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass er ganz in der Nähe des Turniergeländes seine Residenz habe. Und außerdem: "Ich habe dort vor langer Zeit mal Juniorenturniere gespielt und habe einige gute Erinnerungen daran."

Gute Erinnerungen hat Kei Nishikori auch an Monte Carlo, wo der Japaner sich 2018 bis ins Finale spielte. Sein für ihn schönster Siegeszug auf Masters-1000-Niveau, wie der Weltranglisten-39. erklärte: "Ich habe dort ziemlich gute Spieler geschlagen. Ich hatte mit meiner Verletzung zu kämpfen und in meinem ersten Match gegen Tomas Berdych kam ich von einem Satzrückstand zurück. Danach hatte ich viel Selbstvertrauen und ich habe immer wieder gewonnen. Ich habe im Finale verloren, aber dieses Turnier hat mir viel Selbstvertrauen gegeben. Nachdem ich von der Verletzung zurückkam, hatte ich sehr zu kämpfen. Nach diesem Turnier haben sich viele Dinge geändert."

"Federer ist mein Idol"

Könnte der Japaner jetzt nun wählen, mit wem er denn sein Traum-Match bestreiten würde, müsste Nishikori nicht lange nachdenken: "Ich würde gegen Roger (Anm. Federer) spielen, weil er mein Idol ist. Wenn wir noch ein paar Mal spielen können, wäre das toll, weil es einfach Spaß macht, gegen ihn zu spielen. Man bekommt viele Erfahrungen von dem Spiel gegen ihn", so der ehemalige Weltranglistenvierte.

In Miami wird der Schweizer jedoch bekanntermaßen fehlen, der 20-fache Grand-Slam-Sieger bereitet sich stattdessen in Form eines weiteren Aufbaublocks auf seine Saisonhiglights in London (Wimbledon) und Tokio (Olympia) vor. Highlights, von denen es für den 39-Jährigen noch viele geben wird, davon ist Kei Nishikori überzeugt: "Ich bin sicher, dass er noch ein paar Jahre spielen wird. Bevor er in Rente geht, möchte ich noch ein paar Mal gegen ihn spielen."