Kein Fan der Saudi-Arabien-Idee: Wawrinka kann nur lachen

Kein anderes Thema wird derzeit in der Tennis-Welt so heiß und kontrovers diskutiert, wie eine mögliche Saudi-Arabien-Expansion. Und dabei kommen immer neue Ideen zu Tage. Der Schweizer Stan Wawrinka kann darüber nur lachen.

von Daniel Müksch

zuletzt bearbeitet: 22.03.2024, 07:22 Uhr

© Getty Images

Manchmal braucht es keine großen Worte, um die eigene Meinung sehr deutlich zu machen. Nach diesem Prinzip hat nun auch Stan Wawrinka gehandelt und seine Meinung zur Idee einer "Premium Tour" mitgeteilt. Mit einer einfachen Ein-Wort-Botschaft. Der dreimalige Grand-Slam-Champion reagierte mit einem "LOL" (laugh out loud) auf einen Artikel über die Premium Tour.

Wawrinka spricht den Fans aus der Seele

In letzter Zeit wurde viel spekuliert, dass sich die vier Grand-Slam-Turniere mit den Saudis zusammenschließen und eine neue Elitetour ins Leben rufen. Diese Tour könnte dann 16 Veranstaltungen pro Jahr umfassen. Nach diesem Vorschlag würde die Premium Tour aus vier Grand Slams, 10 Masters-Turnieren, den Finals für Männer und Frauen sowie einem Teamwettbewerb bestehen. Doch in diesem Szenario würden die ATP- und WTA-Turniere der Kategorien 500 und 250 so gut wie wegfallen.

Am Mittwoch veröffentlichte der Journalist Jon Wertheim ("Sports Illustrated") ein Interview mit Lew Sherr, dem CEO des US-Verbands, in dem sie über die Beweggründe und Ziele der Premium Tour sprechen und die Vorteile einer solchen Idee diskutieren.

Nach der Lektüre wissen wir: Stan Wawrinka ist nicht beeindruckt. So wie die meisten anderen Tennisfans wohl auch nicht.