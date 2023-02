„Kein Respekt“ - Shriver, Bartoli kritisieren Coach von Rybakina

Der raue Ton, den Coach Stefano Vukov mit Elena Rybakina pflegt, ist einigen Ex-WTA-Profis sauer aufgestoßen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.02.2023, 12:23 Uhr

© Getty Images Für Elena Rybakina sind die Umgansformen ihres Coaches in Ordnung

Der Erfolg heiligt die Mittel. So oder so ähnlich ist die Replik von Elena Rybakina am Verhalten ihres Coaches Stefano Vukov wohl zu verstehen. „Wir haben zusammen eine Strategie entwickelt, wie ich große Dinge erreichen kann“, erklärte Rybakina während der Australian Open 2023, wo sie erst im Endspiel an Aryna Sabalenka gescheitert war. „Und seine Methode haben mir bei den Grand-Slam-Turnieren Erfolg gebracht. Er ist ein leidenschaftlicher Coach mit viel Wissen über den Tennissport.“

Für Pam Shriver, ehemalige Spitzenspielerin im Einzel und vor allem im Doppel (gemeinsam mit Martina Navratilova) deutlich zu leidenschaftlich.

„Während ich Rybakina dabei zusehe, wie sie innerhalb von sieben Monaten versucht, ihr zweites Major zu gewinnen, hoffe, ich, dass sie einen Coach findet, der sie mit größtem Respekt behandelt und mit ihr redet. Und dass sie nichts weniger akzeptiert,“ tweetete Shriver, die selbst als Coach von Donna Vekic in Melbourne im Einsatz war.

Bartoli mit harscher Kritik

Marion Bartoli, Wimbledon-Siegerin von 2013, ging noch einen Schritt weiter. „Die Art und Weise, wie Rybakinas Coach mit ihr auf dem Court spricht, ist etwas, das ich nicht akzeptieren kann. Das packe ich einfach nicht mehr“, erklärte Bartoli im Podcast „Match Point“.

„Zu sehen, dass sie jemand so hart in einer negativen Art anspricht - und ich habe das in der Vergangenheit bei vielen anderen Events gesehen, als ich mit Jelena Ostapenko unterwegs war, als Rybakina diese Turniere auch gespielt hat, auf Trainingsplätzen ohne Kameras - er benimmt sich so, dass ich das nicht akzeptieren kann,“ schloss Bartoli.