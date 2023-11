Kein vollkommen gelungener Abend für Jannik Sinner

Jannik Sinner hat am Dienstagabend sehr viel Zuspruch von Fußballfans bekommen. Das Ergebnis des Champions-League-Spiels zwischen dem AC Mailand und Borussia Dortmund fiel allerdings nicht nach dem Geschmack des Südtirolers aus.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.11.2023, 15:35 Uhr

© Twitter/Tennis Channel Jannik Sinner und Zlatan Ibrahimovic am Dienstagabend in Mailand

Vielleicht war es sogar die lauteste Ovation des gesamten Dienstagabends, die Jannik Sinner vor Anpfiff der Partie zwischen dem AC Mailand und Borussia Dortmund von den Fans im legendären San Siro in Mailand erhalten hat. Der Davis-Cup-Champion war als Ehrengast am fünften Spieltag ins Stadion gekommen, traf sich dort auch mit Zlatan Ibrahimovic. Das Spiel file dann nicht zur Zufriedenheit von Sinner aus: Denn der heimische AC vergab gleich zu Beginn durch Olivier Giroud einen Elfmeter, verlor schließlich mit 1:3.

Sinner hatte mit dem italienischen Team am Sonntag in Málaga den Titel im Davis Cup im Endspiel gegen Australien geholt, dabei sein Einzel gegen Alex de Minaur überzeugend mit 6:3 und 6:0 gewonnen. Am Tag zuvor war es Sinner gelungen, gegen Novak Djokovic drei Matchbälle abzuwehren. Hätte er diese Partie verloren, wäre Italien im Halbfinale gescheitert.

Sinner aktuell die Nummer vier der Welt

Der Herbst 2023 war allgemein eine Erfolgsgeschichte für Jannik Sinner: In Peking und in Wien schlug er im Endspiel jeweils seinen früheren Angstgegner Daniil Medvedev. Bei den ATP Finals in Turin gelang ihm in der Gruppenphase dann erstmals ein Sieg gegen Novak Djokovic. Der Serbe revanchierte sich dann allerdings mit einem glatten Erfolg im Finale.

Durch die Erfolge in der abgelaufenen Saison (in Toronto konnte Sinner seinen ersten 1000er-Titel gewinnen) überwintert der mittlerweile 22-Jährge als Nummer vier der Welt. Und geht wohl als einer der Favoriten in die Australian Open Anfang 2024.