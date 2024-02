Keine schlimme Verletzung: Carlos Alcaraz gibt Entwarnung

Carlos Alcaraz gab nach seiner verletzungsbedingten Aufgabe beim 500er-ATP-Turnier in Rio nun Entwarnung.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 22.02.2024, 06:50 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz muss keine längere Pause zur Regeneration einlegen.

Auch wenn der Schock zuerst tief saß beim jungen zweifachen Grand-Slam-Champion, konnte Carlos Alcaraz einen Tag nach seiner Aufgabe in Rio gegen Thiago Monteiro Entwarnung geben. Wie Alcaraz über die sozialen Netzwerke verlauten ließ, wird der Spanier keine längere Pause einlegen müssen.

Nach der Untersuchung stellten die Ärzte eine leichte Verstauchung des rechten Knöchels fest, die Carlos Alcaraz nur für einige Tage zur Pause zwingt. Damit steht auch dem Showduell gegen Rafael Nadal in Las Vegas am 3. März nichts im Wege. Eine Teilnahme beim kurz darauf folgenden Masters-Turnier in Indian Wells ist ebenfalls sicher.

Alcaraz und Nadal am 03. März gegeneinader

Glück im Unglück also für den Zweiten der Weltrangliste, der in seinem Auftaktmatch in Rio direkt nach zwei gespielten Punkten unglücklich umknickte und sich den rechten Knöchel verstauchte. Nach kurzer Wiederaufnahme des Spiels entschied sich Alcaraz dann für die Aufgabe des Matches.

Nun bleiben also ein paar Tage Zeit, bevor der Spanier im Duell mit seinem Landsmann und Vorbild Rafael Nadal die Tennisfans in Las Vegas verzückt und die Belastung des Knöchels antesten kann, um fit zur Titelverteidigung im kalifornischen Indian Wells zu starten.