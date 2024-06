Klares Ziel bei Olympia: Alcaraz will viel von Nadal lernen

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz- eine Doppelpaarung die sich wohl jeder gewünscht hat. Bei Olympia wird dieser Wunsch war und Alcaraz hat sich vor allem vorgenommen viel von Nadal zu lernen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 18.06.2024, 09:58 Uhr

© Getty Images

Mit dieser überraschenden Nachricht haben Carlos Alcaraz und Rafael Nadal allen Tennisfans ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert. Die Spanier werden sich in einer historischen Doppelpaarung zusammenschließen und nur wenige Tage nach dem Ende von Wimbledon im Juli auf Sand von Paris treffen. Und die Vorfreude des French-Open-Champions Alcaraz ist bereits jetzt extrem groß. "Ich meine, ich habe nicht erwartet, bei den Olympischen Spielen mit Rafa Doppel zu spielen", wie Alcaraz vor seinem saisonalen Rasen-Debut bei dem 500er-Turnier in Queens verriet: “Es ist ein einzigartiger Moment für mich, aber natürlich bin ich sehr glücklich darüber."

Vor allem möchte der 21-jährige Spanier die Zeit bei seinen ersten Olympischen Spielen genießen und viel von dem “King of Clay” lernen: "Ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, dass er mir beibringen wird, wie ich mit allem umgehen soll. Ich bin der junge Kerl, der als Spieler erwachsen werden muss, auch als Mensch", teilte Alcaraz am Sonntag mit. “Alles ist neu für mich, also hoffe ich, viel von ihm zu lernen”, sagte der Spanier weiter.

Alcaraz mit Konzentration auf seine Titelverteidigungen in Wimbledon und Queens

Bevor es zu den Olympischen Spielen geht, hat Alcaraz zunächst andere Aufgaben zu bewältigen. Der 21-jährige ist letztes Jahr ungeschlagen auf dem Rasenbelag geblieben und konnte sowohl bei dem ATP-500er-Turnier in Queens, als auch bei Wimbledon den Titel holen. Diese Titel gilt es nun zu verteidigen. "Ich hatte ein paar Tage frei, ich bin mit einer Gruppe von Freunden nach Ibiza gefahren. Ich hatte Spaß, ich habe meine Zeit genossen", verriet der Spanier. "Im Moment liegt mein Fokus auf der Rasensaison, diesen beiden Turnieren. Danach werde ich wieder auf Sand bereit sein und bei den Olympischen Spielen mein bestes Tennis spielen."