Kleines Erfolgerlebnis - Dominic Thiem gewinnt bei Exhibition gegen Dusan Lajovic

Dominic Thiem konnte beim Einladungsturnier “Bonmont Tennis Masters” am Genfer See im kleinen Finale den Serben Dusan Lajovic in zwei Sätzen bezwingen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.06.2024, 06:38 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem konnte beim Exhibition-Turnier "Bonmont Tennis Masters" einen Sieg über Dusan Lajovic einfahren

Dominic Thiem wird ab 23. Juni bei den Mallorca Championships an den Start gehen - jenes Turnier, bei dem sich der Österreicher 2021 eine folgenschwere Handgelenksverletzung zugezogen hatte, die ihn dieses Jahr zur viel zu frühen Beendigung seiner so erfolgreichen Karriere zwingen wird.

Um bereits im Vorhinein etwas Spielpraxis auf Rasen zu ergattern, wirkte der US-Open-Champion von 2020 von Sonntag der vergangenen Woche bis Dienstag beim exklusiven Einladungsturnier “Bonmont Tennis Masters” mit. Und exklusiv ist in diesem Fall wirklich so gemeint, denn Laufpublikum fand sich im Schweizer Ort Cheserx, idyllisch am Genfer See gelegen, nicht ein - der Centre Court wird von Logen gesäumt, die 120 Zusehern Platz bieten, weitere Sitzmöglichkeiten gibt es nicht.

Um die sportliche Wertigkeit von Exhibition-Turnieren zu diskutieren, eignet sich der vorliegende Artikel nicht. Jedoch waren die Spiel-Ergebnisse des Lichtenwörthers an den vergangenen drei Tagen durchaus dazu angetan Positives aus der Schweiz mitzunehmen. Zwar musste Thiem sein erstes Match gegen Corentin Moutet im Champions-Tiebreak 6:2, 5:7, 3:10 verloren geben, dafür holte er im kleinen Finale seiner Gruppe einen 6:4,-7:6-Erfolg über den Serben Dusan Lajovic.

Wie es dem Österreicher im französischen Teil der Schweiz so gefallen hat, ließ er das Social-Media-Team des Events wissen: