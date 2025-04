Kohlschreiber: "Justin Engel hat riesiges Potenzial"

Für Justin Engel steht in der kommenden Woche die erste Hauptfeldteilnahme beim ATP 500er-Turnier in München an. Es könnte die Steigerung der großen Euphoriewelle sein, die der 17-Jährige mit seinen Erfolgen bereits ausgelöst hat.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 14:23 Uhr

© Getty Images Philipp Kohlschreiber sieht in seinem Schützling Justin Engel viel Potenzial.

Seit einigen Monaten begleitet Philipp Kohlschreiber das große deutsche Tennisversprechen Justin Engel auf der Tour. Vor dem Start des 500er-Turniers in München, bei dem Engel mit einer Wildcard an den Start geht, zeigt sich der langjährige Top-100-Spieler von seinem Schützling sichtlich angetan.

In eigentlich allen Bereichen attestiert Kohlschreiber dem 17-Jährigen herausragende Anlagen: „Justin hat riesiges Potenzial, er ist körperlich schon sehr weit, spielerisch und vom Tempo her.“ Das gemeinsame Training läuft nach Aussagen des zweimaligen Siegers in der bayrischen Hauptstadt ebenfalls fantastisch.

Justin Engel mit Wildcard in München am Start

Die oft sehr langen Trainingseinheiten scheinen Justin Engel zu motivieren. Denn laut Aussage Kohlschreibers muss dieser in seiner Funktion des Übungsleiters seinen Spieler hin und wieder etwas zügeln, da dieser gerne mal zu viel machen will.

In München tritt Justin Engel, derzeit auf Rang 347 in den ATP-Charts geführt, zu seinem ersten Hauptfeldmatch bei einem deutschen Event auf der ATP Tour an. In Almaty feierte der Teenager im vergangenen Herbst bereits seinen ersten Toursieg.

Viel Aufmerksamkeit ist dem gebürtigen Nürnberger in der kommenden Woche sicher. Mit einem Sieg dürfte die Euphorie in Deutschland weiter steigen.