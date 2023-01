Kooyong Classic: Dominic Thiem schlägt Frances Tiafoe

Erfolgserlebnis für Dominic Thiem. Der Österreicher schlug beim Kooyong Classic, einem Schaukampf in Melbourne, Frances Tiafoe mit 7:6 (4) und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.01.2023, 07:34 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem und Frances Tiafoe am Mittwoch in Melbourne

Dominic Thiem bringt sich schön langsam in Form für die Australian Open 2023. Denn wenige Tage vor Beginn des ersten Majors des Jahres gewann Thiem nämlich im Rahmen des Kooyong Classic gegen Frances Tiafoe mit 7:6 (4) und 6:2. Zwar handelt es sich nur um einen Schaukampf, aber Tiafoe hatte zuletzt beim United Cup eine starke Form gezeigt.

In einem weiteren Match bei den Männern setzte sich Andy Murray gegen Zhang Zhizhen aus China mit 2:6, 6:3 und 10:2 durch.

Die Partie zwischen Thiem und Tiafoe nahm insgesamt 95 Minuten in Anspruch, der Erfolg sollte der österreichischen Nummer eins weiter Auftrieb geben. Für die Australian Open hat Thiem von den Veranstaltern eine Wildcard gestellt bekommen.

In Kooyong, an der früheren Spielstätte der Australian Open, wird einigen Spielern seit ein paar Jahren die Möglichkeit gegeben, sich auf das Grand-Slam-Turnier unter Wettkampfbedingungen einzustimmen. Mittlerweile natürlich auf Hartplatz - früher wurde in Kooyong allerdings auf Rasen gespielt.