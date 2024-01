Kooyong Classic: Thiem unterliegt Murray, Sinner gewinnt erneut

Dominic Thiem verpasst einen Sieg kurz vor den Australian-Open und unterliegt Andy Murray in zwei Sätzen. Jannik Sinner konnte dafür seinen zweiten Sieg der Saison verbuchen. Stan Wawrinka musste verletzungsbedingt absagen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 11.01.2024, 10:02 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem geht ohne Erfolgserlebnis in die Australian Open

Es war eine klare Angelegenheit zwischen den beiden Grand-Slam-Gewinnern. Andy Murray gewann in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:2 deutlich gegen Thiem. Zu viel muss man aber nicht in die Niederlage hineininterpretieren, denn es handelt sich nur um ein Schaukampf-Turnier. Trotzdem wäre ein Sieg für einen selbstbewussten Start in die Australian Open hilfreich gewesen. Eine letzte Chance auf einen Sieg vor den Australian Open hat Thiem allerdings noch. Er spielt morgen ein weiteres Match bei den Kooyong Classic und trifft dabei auf den Italiener Matteo Berrettini.

Thiem spielt in der ersten Runde des Grand-Slams gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime, der aktuell den 27. Platz der Weltrangliste belegt.

Sinner in Top-Form auf dem Weg zu den Australian-Open

Für Sinner startete die neue Saison genau so gut, wie er die letzte beendet hatte. Bei dem Schaukampf-Turnier in Melbourne, welches als Vorbereitungsturnier der Top-Spieler dient, konnte der 22-jährige seinen zweiten Sieg der Saison perfekt machen. Der Weltranglistenvierte gewann in deutlichen zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 gegen Casper Ruud und ließ dem Norweger keine Chance. Sinner gab keines seiner Aufschlagspiele ab, spielte selbstbewusst und variantenreich, sodass die Nummer 11 der Welt, Ruud, sich nach einer guten Stunde geschlagen geben musste.

Mit den Siegen in der Tasche und in Top-Form wird Sinner am 14.01.2024 bei den Australian Open aufschlagen. In der ersten Runde des Grand-Slams trifft er auf den Niederländer Botic van der Zandschup, der den 59. Platz der Weltrangliste belegt. Der Schweizer Stan Wawrinka musste das Schaukampf-Match verletzungsbedingt absagen.