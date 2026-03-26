Kozlov nach Balltreffer von Ballkind unter Gaukelei-Verdacht

Beim ATP-Challenger-Turnier im mexikanischen Morelia fiel der US-Amerikaner Stefan Kozlov nach einer nicht gerade wirkungsvoll aussehenden Gesichtsberührung durch einen etwas unachtsamen Ballzuwurf eines Ballkinds recht theatralisch wirkend zu Boden und setzte sich damit der heftigen Kritik in den sozialen Netzwerken aus.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 26.03.2026, 07:26 Uhr

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© Getty Images Beim Challenger in Morelia verspielte Stefan Kozlov nicht nur sein Auftakt-Match gegen Andres Martin, sondern auch die Sympathien bei vielen Tennisfans.

Als großer Hoffnungsträger des amerikanischen Tennissports startete Stefan Kozlov mit eindrucksvollen Erfolgen bei den Junioren, die ihn auf Rang 2 in der Jugend-Weltrangliste führten, in seine Profikarriere. Auch der Einstieg bei den Herren verlief durchaus verheißungsvoll mit seinem ersten Challenger-Titel im Alter von 19 Jahren. Mit drei weiteren Titeln auf dieser Ebene 2021 spielte er sich nahe an den Einzug in die Top 100.

Im weiteren Verlauf konnte der 28-Jährige aber die großen Erwartungen nicht mehr ganz erfüllen, fiel zwischenzeitlich sogar aus den Top 750 heraus, kämpfte sich aber mit seinem aktuellen Ranking von 265 wieder auf die Challenger-Ebene zurück. Und so startete der US-Amerikaner in dieser Woche beim ATP-Challenger-Event im mexikanischen Morelia, wo er in der Auftaktrunde auf seinen Landsmann Andres Martin traf.

Groß war der Frust bei Kozlov bestimmt, nachdem er den ersten Durchgang deutlich mit 2:6 abgeben musste. Und so trug es sich bei seinem Spielball im ersten Game des zweiten Satzes zu, dass der Balljunge ihm den Ball zuwerfen wollte, obwohl Kozlov diesen nicht im Blick hatte. Nachdem der Ball vor ihm aufsprang, traf ihn dieser mit überschaubarem Tempo im Gesicht, wonach er sich sehr theatralisch anmutend zu Boden fallen ließ und sich die Hände im Gesicht hielt. Nachdem der Spieler nach kurzer Zeit wieder aufstehen konnte, vergewisserten sich der Balljunge und der Schiedsrichter nach dessen Wohlergehen. Nach kurzer Pause konnte der Getroffene das Match jedoch wieder fortsetzen und dieses Aufschlagspiel gleich für sich entscheiden. Doch auch dieser erfolgreiche Auftakt nützte dem sechsfachen Challenger-Champion nicht viel und musste sich auch im zweiten Durchgang deutlich zum finalen 2:6, 2:6 geschlagen geben.

Recht einseitig fiel die Reaktion im Netz zum etwas übertrieben wirkenden Sturz des US-Amerikaners aus. So ließen die Beobachter Kommentare wie „Schrecklich, er sollte von der ATP bestraft werden“, „Was für eine schreckliche Aktion, er gibt dem Balljungen ein schlechtes Gefühl, weil er einen schlechten Tag auf dem Platz hat“ fallen. Neben der sportlichen Niederlage dürfte Kozlov durch diese Aktion auch bei vielen Tennisfans weltweit gewaltig an Respekt verloren haben.