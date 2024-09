Krawietz/Pütz greifen nach US-Open-Titel

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen bei den US Open vor dem großen Coup: Das Doppel aus Coburg und Frankfurt am Main hat in New York das Finale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 06.09.2024, 07:36 Uhr

Das an Position 10 gesetzte Team schlug im Halbfinale die French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) 6:3, 6:7 (9:11), 6:4. "Am Ende haben wir unsere Köpfe ausgeschaltet und einfach weitergespielt", sagte Pütz. Im dritten Satz hatten ihre Gegner beim Stand von 2:4 aus Sicht des deutsches Doppels drei Breakbälle - doch Krawietz/Pütz kamen zurück.

"Wir wissen, dass wir jeden schlagen können", sagte Krawietz: “Wir müssen es nur auf den Platz bringen. ”Im Finale am Samstag haben der zweimalige Roland-Garros-Sieger Krawietz (32) und Pütz (36) damit die Chance auf ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel. Das deutsche Duo trif nach einem harten Stück Arbeit mit 2:19 Stunden Spielzeit im Semifinale nun auf die Australier Max Purcell/Jordan Thompson.

Hier das Doppel-Tableau der Herren