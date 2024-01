Kygrios: Rücktrittsgerüchte seien "lächerlich"

In letzter Zeit machten Rücktrittgerüchte um den Australier Nick Kyrgios die Runde. Dieser machte über Instagram jetzt ganz deutlich: Zurücktreten möchte er definitiv nicht.

von Johanna Brauer

Der Wimbeldon-Finalist muss schon seit mehr als einem halben Jahr wegen Kniebeschwerden und Hüftbeschwerden pausieren. Sein letztes Spiel bestritt er im Juni 2023 in Stuttgart, wo er in der ersten Runde rausflog. Vor dem Turnier in Stuttgart hatte er ebenfalls schon aufgrund von Verletzungen pausieren müssen. Die Gerüchte über seinen Ruhestand begannen aufgrund einer Kolumne, die in Kyrgios Namen erschien. Was auch seine Richtigkeit hatte. In der Kolumne, die in mehreren australischen Zeitungen erscheint, sprach der Australier allerdings davon ,dass "irgendwann der Vorhang zugehen muss." Er fügte außerdem noch hinzu: "Die Realität ist, dass ein Teil von mir weiß, dass meine Zeit in diesem Sport vorbei sein könnte."

Trotz dieser doch einseitigen Aussagen hieße das aber auf keinen Fall, dass der Australier nicht wieder auf den Platz stehen möchte. Er wisse, dass er immer noch zu den Besten der Welt gehöre und fügte hinzu, dass das Feuer immer noch brennen würde. Daher seien die Rücktrittsvermutungen "einfach nur falsch und lächerlich", wie der 28-jährige sagte. Über Instagram wandte er sich daher an seine Fans:"Ich gehe nicht in den Ruhestand. Bitte verbreitet nicht diesen Müll. Ich komme zurück und werde bald die Tennisplätze zum Leuchten bringen. Es ist noch viel im Tank." Wann seine Fans auf ein Comeback hoffen dürfen konnte der 28-jährige noch nicht festlegen.