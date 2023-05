Kyrgios und Fritz als Headliner beim UTS-Comeback

Nach knapp 3 Jahren kehrt der von Patrick Mouratoglou initiierte „Ultimate Tennis Showdown“ wieder zurück. Bei der Auftaktveranstaltung vom 21. bis 23. Juli in Los Angeles werden unter anderem Nick Kyrgios und Taylor Fritz im speziellen Format ihre Entertainer-Qualitäten zum Besten geben.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2023, 10:01 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios und Taylor Fritz starten 2023 beim UTS-Event in Los Angeles.

Debüt während des Corona-Lockdowns

Die erste Ausgabe des UTS-Events wurde 2020 auf dem Areal der Patrick Mouratoglou-Academy an der französischen Riviera ausgetragen, als die Tour aufgrund des Corona-Lockdowns komplett pausierte. So verwunderte es auch nicht, dass sich Stars wie Dominic Thiem, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Matteo Berrettini bereitwillig dem innovativen Format stellten. Mit nur einem Aufschlag, kürzeren Sätzen und auf 15 Sekunden limitierter Zeit zwischen den Punkten wurde die Durchführung der Matches beschleunigt und das On-Court-Coaching sowie die längere Leine beim Verhalten der Spieler sorgten für neuartiges Entertainment.

Rückkehr von Los Angeles als Turnierstandort

Bei der diesjährigen Ausgabe wird auch außerhalb von Europa aufgeschlagen. Die erste Veranstaltung wird in Los Angeles ausgetragen, dass seit der letzten Austragung des ATP 250-Turniers im Jahr 2012 von der Tennis-Landkarte verschwunden ist und in dem Event einen geeigneten Testlauf für die Tennis-Wettbewerbe im Dignity Health Sport Park bei den Olympischen Sommerspielen 2028 sieht. Neben Kyrgios und Fritz ist auch bereits Diego Schwartzman mit von der Partie, fünf weitere Spieler werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Weitere Turniere folgen

Neben der Auftakt-Veranstaltung in den USA wird es vom 15. bis 17. September einen weiteren Event in Europa, und vom 1. bis 3. Dezember in Asien geben. Die jeweiligen Sieger der drei Veranstaltungen qualifizieren sich für das UTS Grand Final, das vom 7. bis 10. Dezember an einem noch zu benennenden Ort ausgetragen wird.