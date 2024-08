Langlebiger Tennisspaß? Decathlon zeigt, wie das geht

Spaß am Tennis und gleichzeitig ein Auge auf die Nachhaltigkeit haben - Decathlon versucht, diese beiden Gedanken miteinander zu verbinden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.08.2024, 13:15 Uhr

© Decathlon Decathlon zeigt, wie langlebiger Tennisspaß geht

Welcher ambitionierte Tennis-Amateur kennt es nicht? Man steigt auf ein neues Schlägermodell um, ist aber eigentlich noch bestens ausgerüstet. Was tun mit dem immer noch guten Gerät? Und wie sieht es generell mit dem Thema Nachhaltigkeit im Freizeitverhalten aus?

Decathlon bietet verschiedene Services im Bereich Tennis und Padel sowie weitere Sportarten, um sicherzustellen, dass Sportler:innen ihre Ausrüstung möglichst lange nutzen können.

Eines dieser Angebote ist der Bespannungsservice , bei dem Kund:innen ihre Tennisschläger professionell und entsprechend des jeweiligen Leistungsniveaus sowie der Spielweise bespannen lassen können. Diese Dienstleistung sorgt nicht nur dafür, dass die Lebensdauer des Schlägers verlängert wird, sondern reduziert auch den Bedarf an neuen Schlägern, was wiederum Ressourcen spart. Welche Tennissaiten es gibt und in welchen Stores der Service angeboten wird, findest du über den obigen Link.

© Decathlon Service wird bei Decathlon groß geschrieben

Schläger bei Decathlon testen - und dann neu mit Rabatt kaufen

Solltest du doch einen neuen Tennisschläger benötigen, können verschiedene Modelle mithilfe des Tennis Testschläger Angebots vor dem Kauf getestet werden. Sobald die getesteten Tennisschläger wieder zurückgeschickt wurden, erhältst du einen Rabattcode, mit welchem das favorisierte Modell bestellt werden kann. Wer nicht weiß, welcher Tennisschläger für das eigene Leistungsniveau geeignet ist, kann sich mithilfe des Schlägerberaters online sowie durch Mitarbeiter:innen im Store beraten lassen.

Ein weiteres Angebot von Decathlon ist der Buy Back Service . Hierbei kauft der Sportartikelhersteller und -händler gebrauchte Sportprodukte, wie beispielsweise Tennisschläger, zurück und bringt sie nach erfolgreicher Prüfung sowie Reparatur wieder in den Second Use Verkauf. Kund:innen, die ihr Produkt an Decathlon verkaufen, erhalten im Anschluss einen Decathlon Wertgutschein.

Aus zweiter Hand - aber so gut wie neu

Zusätzlich bietet Decathlon auch Second Use Produkte an. Dabei handelt es sich um zurückgegebene oder ausprobierte Produkte, die nicht als Neuware in den Verkauf zurückgehen und deshalb nach einer umfangreichen Prüfung von Decathlon als Second Use Produkt in einwandfreiem Zustand verkauft werden.

© Decathlon So gut wie neu - die Second Use Produkte bei Decathlon