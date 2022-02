Late Night Tennis: Nicht nur in Acapulco ein Thema

Als Alexander Zverev und Jenson Brooksby beim ATP-Tour-500-Turnier in Acapulco ihr Match endlich beendet hatten, ging schon fast wieder die Sonne auf. Außergewöhnlich selbst im notorisch spät spielenden Acapulco.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.02.2022, 16:37 Uhr

© Getty Images Sonnenunter- oder -aufgang? In Acapulco verschwimmen die Tageszeiten manchmal

Alexander Zverev ist eigenen Angaben nach ein Mann, der späteren Beginnzeiten grundsätzlich den Vorzug vor einem Antreten in der ersten Partie des Tages gibt. Dass er allerdings um halb zwei Uhr morgens ein Match erst beginnt, das ist auch für die deutsche Nummer eins etwas Besonderes. Geschuldet war das den beiden Matches, die in Acapulco am Montag vor Zverev angesetzt waren. Zunächst stellten John Isner und Fernando Verdasco einen Turnier-Rekord auf, indem sie sich über 3:13 Stunden lang intensiv bespielten. Mit dem besseren Ende für Isner.

Dieser Rekord war aber keiner für die Ewigkeit. Im Gegenteil: Schon im darauffolgenden Match auf dem Center Court in Acapulco brauchten Lucky Loser Stefan Kozlov und Grigor Dimitrov noch einmal acht Minuten länger, bis der Amerikaner als Sieger feststand. Dass es für Zverev so spät wurde, lag auch an der Startzeit von 18 Uhr der Isner-Verdasco-Partie. Die angesichts der Temperaturen in Acapulco allerdings nachvollziehbar ist: Als Jenson Brooksby um kurz nach halb zwei zum ersten Aufschlag ansetzte, zeigte das Thermometer immer noch solide 28 Grad Celsius an. Beim Matchende um 4:55 Uhr hatte es immerhin ein bisschen abgekühlt.

Murray wirft in Washington das Handtuch

Das Schöne am Turnier in Acapulco ist indes: Das Publikum ist auf eine lange Nacht vorbereitet, die Ränge waren auch bei Zverev und Brooksby noch gut gefüllt. Das hat man auf der Tour auch schon anders gesehen, in jüngerer Vergangenheit etwa 2018 in Washington: Da machte Andy Murray seinen Sieg gegen Marius Copil erst um 3:01 Uhr Ortszeit klar. Vor gefühlt acht Zuschauern. Und zog daraufhin aus dem Turnier zurück. Weniger aus Protest, sondern eher aus Rücksicht auf seinen geschundenen Körper.

Duelle bis in die frühen Morgenstunden kennt man in einer gewissen Häufigkeit auch von den US Open, dort haben die Veranstalter allerdings ein klein wenig die Reißleine gezogen: Seit ein paar Jahren werden in der Day Session im Arthur Ashe Stadium nur noch zwei Matches ausgetragen, damit die Abendspiele pünktlich beginnen können. Und pünktlich heißt um 19 Uhr Ortszeit. Auch das eine Verschiebung nach vorne.

Für die europäischen Tennisfans hat die Late Night Show von Acapulco immerhin den Vorteil, dass die Spitzenmatches zur besten Frühstückszeit serviert werden. Dagegen hat sicherlich auch Alexander Zverev nichts einzuwenden. Ganz so spät wie gegen Jenson Brooksby muss es aber beim nächsten Auftritt gegen Peter Gojowczyk aber wohl nicht werden.

Hier das Einzel-Tableau in Acapulco