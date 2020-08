Laura Siegemund schlägt French-Open-Finalistin Marketa Vondrousova

Laura Siegemund hat am Sonntag für ein kräftiges Ausrufezeichen gesorgt. Die 32-Jährige schlug in der 1. Runde der Western & Southern Open in New York Marketa Vondrousova in drei Sätzen, 6:3, 6:7(3), 6:4. Siegemund war als Qualifikantin ins Hauptfeld gerutscht, Vondrousova war an Nummer 10 gesetzt.

von SID/tennisnet

In der zweiten Runde des Hartplatzturniers wartet die Russin Vera Zvonareva. Siegemund führte nach erstem Satzgewinn auch schon im zweiten Durchgang mit 5:4 und schlug auf das Match auf, musste sich jedoch im Tiebreak geschlagen geben. In der Entscheidung machte sie nach einem 2:4-Rückstand vier Games in Folge.

Zu Beginn des Matches handelte sich Siegemund den Ärger der Turnierverantwortlichen ein, weil sie ihrem Trainer unerlaubterweise Wasserflaschen zugeworfen hatte.

Siegemund hatte Anfang August in Palermo ihr erstes WTA-Turnier nach rund fünfmonatiger Corona-Zwangspause bestritten. In Palermo sowie eine Woche später in Prag war für Siegemund jeweils im Achtelfinale Schluss gewesen.

Die Western and Southern Open gelten als Generalprobe für die US Open (ab 31. August). Die Profis befinden sich in New York in einer "Blase" aufgrund der Corona-Pandemie.

Die deutsche Topspielerin Angelique Kerber ist bei dem von Cincinnati nach New York verlegten Turnier nicht am Start. Bei den Männern hatte Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) am Samstag in der ersten Runde gegen den Australier Alex de Minaur gewonnen (6:2, 6:4). Im Doppel am Sonntag unterlag er mit dem Weltklasse-Doppelspieler Nicolas Mahut (Frankreich) an Felix Auger-Aliassime und Milos Raonic (beide Kanada) im Match-Tiebreak. Alexander Zverev trifft nach einem Freilos in der zweiten Runde auf den früheren Weltranglistenersten Andy Murray (Großbritannien).

WTA-Turnier in New York

