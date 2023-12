Lavazza-Botschafter Jannik Sinner - Ein Jahr für die Geschichtsbücher

Jannik Sinner hat das beste Tennisjahr seiner Karriere hingelegt. 2024 möchte der Lavazza-Markenbotschafter auch bei den Grand-Slam-Events eine Schippe drauflegen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.12.2023, 18:43 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei den ATP Finals in Turin 2023

Turin und Málaga, das waren die letzten beiden Stationen einer bemerkenswerten Saison 2023 von Italiens Shooting Star Jannik Sinner.

In Turin, der Heimat der italienischen Traditionsmarke Lavazza, für die Sinner als Markenbotschafter durch die Tenniswelt reist, gelang dem mittlerweile 22-Jährigen erstmals ein Sieg über Novak Djokovic. Und danach der Finaleinzug bei den ATP Finals, für die er sich erstmals direkt qualifizieren konnte (2019 war Sinner als Ersatzmann für den verletzten Matteo Berrettini eingesprungen).

Danach folgte die magische Davis-Cup-Finalwoche in Málaga, während der Sinner sich erneut mit Branchenprimus Djokovic messen musste. Und nach Abwehr dreier Matchbälle seine Mannschaft ins Endspiel brachte, wo die Italiener gegen Australien nichts mehr anbrennen ließen.

Sinner macht Lavazza Freude

Die Krönung eines herausragenden Jahres, in dem Lavazza-Botschafter Sinner auch die Titel bei den ATP-Tour-500-Events in Peking und Wien holte. Herausragend dabei der Umstand, dass er im Endspiel jeweils seinen einstmaligen Angstgegner Daniil Medvedev besiegen konnte. Wie auch im Halbfinale von Turin.

64 Matchsiege hat Jannik Sinner in den vergangenen elf Monaten einfahren können, auf der regulären ATP-Tour, im Davis Cup und bei den Grand-Slam-Turnieren. Dort gelang ihm in Wimbledon auch der erstmalige Einzug in die Vorschlussrunde bei einem der vier größten Tennis-Events.

Diese Erfolge sorgen auch bei Lavazza für große Freude. Das Kaffeeunternehmen verbindet eine langjährige Partnerschaft mit dem Tenniszirkus. Jannik Sinner und Lavazza sind schon eine Verbindung eingegangen, da war das Potenzial des Südtirolers bestenfalls zu erahnen. Umso schöner, dass Lokalmatador Sinner gerade auch bei den ATP Finals, wo Lavazza bis 2025 Platin-Partner ist, die Fans derart begeistern konnte.

Aber auch abseits von Italien zeigt sich der legendäre Kaffeeröster im Tennissport als Sponsor aktiv: Alle vier Grand-Slam-Events, von Melbourne über Roland-Garros und Wimbledon bis nach Flushing Meadows, werden von Lavazza unterstützt. Und sie Hoffnungen sind so groß wie berechtigt, dass Lavazza-Botschafter Jannik Sinner an einem dieser Orte 2024 zum ganz großen Coup ausholen wird.