Laver Cup 2021: Das Team Europe ist komplett

Das Team Europe für den Laver Cup 2021 ist komplett. Nach den verletzungsbedingten Ausfällen von Dominic Thiem und Roger Federer kamen einige namhafte Athleten für die Europäer hinzu.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 19.08.2021, 06:17 Uhr

Die Verletzungen von Dominic Thiem und Roger Federer, sie schmerzen nicht nur den österreichisch-schweizer Tennisfans, sie schmerzen in gewisser Hinsicht natürlich auch den gesamten Europäern. Konkret nämlich in Hinblick auf den Wettstreit mit Team World beim Laver Cup, bei dem sich die beiden in den letzten Jahren als Zugpferde für Team Europe etabliert haben. Im Fall Federer vielmehr als Organisator eine Sonderstellung einnahmen.

Nun steht außer Frage, dass mit den beiden jüngsten Ankündigungen der beiden auch ein Start beim Showkampf ins Wasser fällt. Das von Björn Borg geführte Team machte sich jedoch sofort daran, adäquaten Ersatz zu finden und konnte bereits Stunden nach der Bekanntgabe von Dominic Thiem ein durchaus namhaftes Team veröffentlichen, das nun als offizielle Startformation für den Laver Cup gilt.

Viele Debütanten 2021

Gleich drei Neuzugänge wurden demnach auf der offiziellen Seite des Laver Cup am Mittwoch vorgestellt: Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev und der Norweger Casper Ruud. Letztere beide werden beim Showkampf erstmals aufschlagen, der Grieche Tsitsipas hingegen hat ebenso bereits Erfahrung beim Laver Cup gesammelt wie Alexander Zverev, der ebenfalls für Team Europe starten wird.

Angeführt werden die Europäer in diesem Jahr vom Weltranglistenzweiten Daniil Medvedev, der ebenso beim Showkampf debütiert. Matteo Berrettini schließlich komplettiert das europäische Team als weiterer Debütant. Für Team World hingegen wurden bislang Denis Shapovalov, Felix Auger-Aliassime und Diego Schwartzman bestätigt. Der Laver Cup findet vom 24. bis zum 26. September - planmäßig vor vollem Haus - in Boston statt.