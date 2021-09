Laver Cup 2021: Die große Chance für Team World?

Noch ist das Team World beim 2017 ins Leben gerufenen Laver Cup ohne Sieg. Die Chance auf den Premierentriumph ist in diesem Jahr aber wohl so groß wie nie zuvor.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.09.2021, 21:49 Uhr

© Getty Images Das Team World möchte in Boston den ersten Sieg beim Laver Cup einfahren

Der Laver Cup wirft seine Schatten voraus. Bevor am Freitag im Bostoner TD Garden der Startschuss für die vierte Ausgabe des von Roger Federer mitorganisierten Team-Wettbewerbs fällt, absolvierten am Mittwoch Team World und Team Europe zahlreiche Medientermine.

Und der Blick auf die offiziellen Fotos dürfte der Weltauswahl durchaus gefallen haben: Denn anders als in den Vorjahren wird heuer in Boston kein 20-facher Grand-Slam-Champion aufschlagen. Konkret geht es hierbei natürlich um Novak Djokovic, Rafael Nadal und eben Federer. Während die beiden Letztgenannten derzeit ihre Verletzungen auskurieren, legt der serbische Weltranglistenerste nach seiner Finalpleite bei den US Open eine Pause ein.

Team Europe startet als Favorit

Somit führt der frischgebackene Major-Champion Daniil Medvedev das europäische Team an, gemäß der Weltrangliste folgen Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev als Nummer zwei bzw. drei. Komplettiert wird Björn Borgs Mannschaft von Andrey Rublev, Matteo Berrettini, Casper Ruud und Ersatzspieler Feliciano Lopez.

Obwohl die Europäer gemäß des ATP-Rankings auch bei der vierten Ausgabe des Laver Cup zu favorisieren sind, stehen die Chance auf den Premierentriumph von Team World wohl so gut wie noch nie zuvor. Nicht nur die Abwesenheit der "Großen Drei", sondern auch die für gewöhnlich starken Leistungen John Isners, Nick Kyrgios und Jack Socks - in diesem Jahr lediglich Ersatz - sowie der Heimvorteil sprechen für das Team von John McEnroe.

Jugend und Erfahrung im Tem World

Neben den drei "Laver-Cup-Altmeistern" werden für das Team World Felix Auger-Aliassime, Denis Shapovalov, Diego Schwartzman und Reilly Opelka an den Start gehen. "Die Idee in diesem Jahr ist, ein wenig Jugend mit Erfahrung zu mischen. Mit Jungs, die einem den Schläger aus der Hand nehmen können", erklärte McEnroe seine Strategie.

Die ersten Entscheidungen beim diesjährigen Laver Cup werden indes am Donnerstag um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit bekanntgegeben werden: Ab diesem Zeitpunkt wird der Spielplan für Freitag feststehen.