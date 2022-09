Laver Cup 2022, Tag 2: Berrettini eröffnet, Djokovic abends im Doppel-Einsatz

Matteo Berrettini und Félix Auger-Aliassime werden die Matches am zweiten Tag beim Laver Cup 2022 in London eröffnen. Novak Djokovic steigt am Abend ein. Im Einzel und im Doppel.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 08:53 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Matteo Berrettini werden heute jeweils zweimal im Einsatz sein

Die Staffelübergabe ist fast fließend: Denn Matteo Berrettini wurde ja spät als Ersatzmann für Roger Federer in das Team Europa beim Laver Cup 2022 einberufen. Und schon im allerersten Match nach dem Rücktritt des Maestro darf Berrettini ran: Der Italiener eröffnet am heutigen Samstag um 14 Uhr gegen Félix Auger-Aliassime (live bei Eurosport).

Danach wird mit Cameron Norrie der zweite Lokalmatador neben Andy Murray auf dem Court stehen. Murray hatte am Freitagabend ein knappes Match gegen Alex de Minaur verloren. Norrie trifft heute auf Taylor Fritz.

Am Abend gibt es dann das Comeback von Novak Djokovic, der seit dem Wimbledon-Turnier kein Match mehr bestritten hat. Und das gleich in doppelter Ausführung. Zunächst spielt Djokovic im Einzel gegen US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe, danach geht es gemeinsam mit Matteo Berrettini gegen Alex de Minaur und Jack Sock.