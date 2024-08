Laver Cup 2024 Berlin: Nadal zurück auf dem Trainingsplatz

Nach der Absage der US Open hatte Rafael Nadal seine Rückkehr zum Laver Cup 2024 in Berlin angekündigt. Via Social Media meldete sich der 22-fache Grand-Slam-Champion wieder auf dem Trainingsplatz zurück.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 21.08.2024, 22:16 Uhr

© Getty Images In Manacor ist Rafael Nadal ins Training für den Laver Cup in Berlin eingestiegen.

Die Enttäuschung stand Rafael Nadal auf „seinem“ Court“ ins Gesicht geschrieben, als er sich im Doppel an der Seite seines Landsmanns Carlos Alcaraz den US-Amerikanern Krajicek/Ram geschlagen und somit alle Träume von einer Medaille beim olympischen Tennisturnier in Roland Garros begraben musste.Auch die ständigen Fragen nach seiner Zukunft trugen nicht gerade zur Aufheiterung des 22-maligen Grand-Slam-Champions bei. Schließlich verabschiedete sich der Matador aus Mancor mit der Losung, dass er sich erst im Anschluss an das Turnier mit einem eventuellen Karriereende beschäftige.

Es folgte die Absage für die gerade beginnenden US Open, für die er sich körperlich nicht in der Lage fühle, um dort konkurrenzfähig an den Start zu gehen. Als mögliches nächstes Ziel nannte er die diesjährige Ausgabe des Laver-Cups in Berlin. Und dieses Ziel scheint inzwischen realistischer denn je. Bei Instagram postete der 38-jährige heute erste Bilder vom Training, auf denen er bestens gelaunt und optimistisch wirkte. Diese Bilder entstanden in seiner Trainingsakademie auf Mallorca.

So sehr sich die Tennisfans auf die Rückkehr des mallorquinischen Linkshänders freuen, dürfte aber auch dort wieder die stetige Frage nach seinem Karriereende im Raum stehen. Allzu romantisch kommt leider die These daher, es seinem Legenden-Kollegen Roger Federer gleich zu tun und nach dem Show-Event in Berlin den Schläger für immer auf die Seite zu legen.

Und die Chance, die Uber-Arena in Berlin am Wochenende vom 20- bis 22. September im Gegensatz zum olympischen Turnier mit einer Trophäe zu verlassen scheint angesichts des Aufgebots des europäischen Teams groß zu sein. Neben Nadal werden Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud der letztmals von Bjorn Borg betreuten Auswahl beiwohnen. Team World unter John McEndro gilt diesmal trotz zweier hintereinander gewonnener Titel mit Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul, Frances Tiafoe, Alex de Minaur und Alejandro Tabilo eher als Außenseiter.