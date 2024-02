Laver Cup 2024: Medvedev, Zverev gesellen sich zu Alcaraz im Team Europa

Mit Daniil Medvedev und Alexander Zverev gesellen sich zwei Spieler mit Laver-Cup-Erfahrung zu Carlos Alcaraz, dessen Start in berlin vom 20. bis zum 22. September 2024 schon länger feststeht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.02.2024, 19:28 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Björn Borg darf in Berlin auf Daniil Medvedev bauen

Das europäische Team für den Laver Cup 2024 in Berlin nimmt schön langsam Formen an. Die Teilnahme von Carlos Alcaraz beim Kontinentalvergleich, der vom 20. bis zum 22. September zum insegsamt siebenten Mal ausgetragen wird, stand ja schon länger fest. Nun kommen auch Daniil Medvedev und Alexander Zverev fix in die deutsche Hauptstadt.

Zverev ist ein Mann der ersten Stunde, war schon bei der Premiere 2017 in Prag dabei. Und auch Daniil Medvedev bringt Erfahrungen im Laver Cup mit, er gehörte dem siegreichen Team in Boston 2021 an. Damals wie auch noch in London 2022 konnten sich dei Europäer stets durchsetzen - bei der jüngsten Ausgabe in Vancouver drehte das Team von John McEnroe den Spieß aber um.

Für Björn Borg und seine dann insgesamt sechs Starter wird es also darum gehen, die alte Hackordnung wieder herzustellen. Die Chancen dafür stehen laut Papierform ja gut: Denn nur ein Mitglied aus den Top Ten kann für Team Welt einlaufen: Taylor Fritz. Die übrigen neun Plätze sind europäisch besetzt.