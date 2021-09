Laver Cup: Alexander Zverev ringt John Isner nieder, Team Europe zieht davon

Alexander Zverev und John Isner lieferten sich im zweiten Einzelmatch des Tages beim Laver Cup einen munteren Schlagabtausch. Mit dem besseren Ende für den Deutschen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.09.2021, 23:31 Uhr

Alexander Zverev blieb beim Laver Cup im Einzel siegreich

Team Europe hat also auch das fünfte Einzel des diesjährigen Laver Cups für sich entschieden. Für Alexander Zverev ist es nach dem verlorenen Doppel an der Seite von Matteo Berrettini eine gelungene Rehabilitation, zumal der Deutsche dort gegen John Isner (an der Seite von Denis Shapovalov) den Kürzeren gezogen hatte. Die Europäer ziehen damit bereits auf 7:1 davon, nachdem Stefanos Tsitsipas das erste Einzel des Tages gegen Nick Kyrgios für sich entschieden hatte.

Im Einzelduell mit Isner musste Zverev hart arbeiten, entschied einen äußerst aufschlaglastigen ersten Satz nach einem sehr soliden Tiebreak für sich. Der zweite Satz entwickelte sich zu einem unterhaltsamen Schlagabtausch, beide Spieler hatten Breakchancen, nutzen konnte diese jedoch keiner der beiden. Erneut musste also die Kurzentscheidung her: diesmal mit dem besseren Ende für Isner. Der beim Stand von 6:6 herrlich pokerte, die richtige Seite erriet und sich mit einem sehenswerten Passierball einen Satzball sicherte, den der US-Amerikaner auch zu nutzen wusste.

Folgerichtig musste zum wiederholten Male im Zuge dieses Laver Cups ein Championstiebreak die Entscheidung bringen. In diesem hatte der Deutsche nun wieder deutliches Oberwasser, dominierte mit zwei frühen Minibreaks das Geschehen und machte mit 10:5 schließlich den Drei-Satz-Erfolg perfekt. Es sei ein Sieg gegen einen der besten Aufschläger aller Zeiten gewesen, betonte Zverev nach seinem Erfolg.