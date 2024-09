Laver Cup: Alexander Zverev startet am Freitag im Doppel mit Carlos Alcaraz

Für Alexander Zverev wird es beim Laver Cup 2024 bereits am Freitag erstmals ernst. Der Deutsche startet im Doppel an der Seite von Carlos Alcaraz.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.09.2024, 13:24 Uhr

© Getty Images In Paris noch Gegner, am Freitag Partner: Alexander Zverev und Carlos Alcaraz

Alexander Zverev startet in einem Doppel mit dem spanischen Superstar Carlos Alcaraz in den Laver Cup in Berlin. Das verkündeten die Veranstalter bei der Bekanntgabe des Spielplans für den ersten Wettkampftag am Freitag.

Zverev und Alcaraz, der erstmals beim von Roger Federer organisierten Showturnier teilnimmt, treffen für das Team Europa im letzten Spiel der Abendsession auf die für die Welt-Auswahl startenden US-Amerikaner Ben Shelton und Taylor Fritz. Für Zverev kommt es damit zu einem schnellen Wiedersehen mit Fritz, der ihn im Achtelfinale von Wimbledon sowie im Viertelfinale der US Open bezwungen hatte.

Das Auftaktmatch am Freitag bestreiten Casper Ruud und Francisco Cerundolo. In den weiteren Einzeln treffen Stefanos Tsitsipas und Thanasi Kokkinakis sowie Grigor Dimitrov und Alejandro Tabilo aufeinander.

Beim Laver Cup wird es bis Sonntag insgesamt zwölf Spiele geben, täglich drei Einzel sowie ein Doppel. Gespielt wird in Drei-Satz-Matches, die abhängig vom Wettkampftag gestaffelt in die Gesamtwertung eingehen: Ein Sieg am Freitag bringt einen Zähler, am Samstag zwei und am Sonntag drei. Für den Gesamtsieg braucht ein Team 13 Punkte.