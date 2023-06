Laver Cup: Auch Casper Ruud schlägt in Vancouver auf

Team Europe kann beim Laver Cup 2023 auf die Dienste von Casper Ruud bauen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.06.2023, 14:11 Uhr

© Getty Images Casper Ruud wird die europäische Auswahl vertreten

Casper Ruud wird 2023 zum dritten Mal in seiner Karriere beim Laver Cup an den Start gehen. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, wird der Norweger Bestandteil der europäischen Auswahl sein. Neben dem Weltranglistenvierten setzt Teamkapitän Björn Borg auch auf Stefanos Tsitsipas, Holger Rune und Andrey Rublev.

Von Ruuds Teilnahme erhofft sich Borg einiges. "Casper ist ein außergewöhnlich talentierter und engagierter junger Sportler, der sich seinen Weg an die Spitze des Sports bahnt", meinte der Schwede über den dreifachen Grand-Slam-Finalisten. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass er bald den Durchbruch schafft und ein Major gewinnt."

Beim Laver Cup blieb Ruud sowohl 2021 als auch 2022 ohne Niederlage. "Ich habe so viel aus diesen Erfahrungen gelernt. In Vancouver werde ich alles tun, um Team Europe zu helfen, den Pokal zurückzuerobern", erklärte der 24-Jährige. Im Vorjahr durfte sich Team World in London über den Premierensieg freuen.

In Vancouver wird die Auswahl von John McEnroe versuchen, den Titel zu verteidigen. In diesem Jahr findet der Laver Cup vom 22. bis 24. September statt. In jedes Team werden sechs Spieler einberufen. Bislang wurden für Team World Taylor Fritz, Felix Auger-Aliassime, Frances Tiafoe und Nick Kyrgios nominiert.