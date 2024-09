Laver Cup: Auch Rafael Nadal sagt Teilnahme in Berlin ab

Bittere Nachrichten für Veranstalter und Zuschauer beim Laver Cup (20. bis 22. September) in Berlin: Nach Alex de Minaur und Tommy Paul hat nun auch Superstar Rafael Nadal seine Teilnahme abgesagt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.09.2024, 19:55 Uhr

Nichts wird es mit einem Abschied von Rafael Nadal in Deutschland. Der 22-fache Majorchamp hat seine Teilnahme am Laver Cup in Berlin am Donnerstagabend abgesagt.

“Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nächste Woche nicht am Laver Cup in Berlin teilnehmen kann”, wird Nadal in den sozialen Medien des Laver Cups zitiert. “Dies ist ein Mannschaftswettbewerb, und um das Team Europe wirklich zu unterstützen, muss ich das tun, was für sie am besten ist, und im Moment gibt es andere Spieler, die dem Team helfen können, den Sieg zu holen.”

Nadal hatte zuletzt bei den Olympischen Spielen gespielt, war dort aber in der zweiten Runde recht klar gegen Novak Djokovic ausgeschieden. Im Doppel war an der Seite von Carlos Alcaraz im Viertelfinale Schluss gewesen. Die US-Tour inklusive der US Open hatte Nadal abgesagt, weil er sich nicht wettbewerbsfähig gefühlt hatte.

Nadal war nach seiner langen Pause im Vorjahr im Januar 2024 stark auf die Tour zurückgekehrt, hatte seither aber immer wieder mit weiteren Verletzungen zu kämpfen und kam nie mehr so richtig in Tritt.

Er habe viele großartige emotionale Erinnerungen an den Laver Cup und sich sehr gefreut, auch mit Björn Borg in dessen letztem Jahr als Teamchef am Start zu sein, heißt es weiter.

Kommt Rafael Nadal noch mal zurück?

Ob Nadal noch mal in diesem Jahr oder überhaupt auf der Tour zu sehen sein wird, scheint offen. Er hatte 2024 als wahrscheinliche Abschiedssaison angekündigt, wollte zuletzt aber noch keine klare Aussage darüber treffen, ob es dabei bleibe. Der Laver Cup war oft als mögliches Schlussevent seiner Karriere genannt worden - 2022 hatte Roger Federer in diesem Rahmen ebenfalls seinen Rücktritt gefeiert.

Für das Event ist Nadals Absage ein großer Dämpfer, nachdem am Vormittag schon Alex de Minaur und Tommy Paul ihren verletzungsbedingten Rückzug bekanntgegeben hatten. Für die beiden rücken Francisco Cerundolo und Thanasi Kokkinakis nach. Ein Ersatzmann für Nadal ist noch nicht bekannt.

Für Team Europe spielen nach jetzigem Stand: Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas; für Team World sind Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe dabei - und eben Cerundolo und Kokkinakis.