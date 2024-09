Laver-Cup Berlin: Dimitrov ersetzt Nadal

Grigor Dimitrov komplettiert das „Team Europa“ beim Laver Cup 2024 in Berlin und ersetzt damit Superstar Rafael Nadal, der die Teilnahme am Team-Event absagen musste.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.09.2024, 09:18 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov springt nach der Absage von Rafael Nadal beim Team Europa für den Laver Cup ein.

Die finalen Aufstellungen für den Laver-Cup 2024, der vom 20. bis 22. September in der Uber-Arena in Berlin ausgetragen wird, sind final fixiert. Nach der Absage des 22-fachen Grand-Slam-Champions Rafael Nadal aus Spanien, der sich körperlich für einen Wettkampf auf höchstem Niveau nicht bereit fühlt, springt der Bulgare Grigor Dimitrov für das „Team Europa“ ein, das sich unter der letztmaligen Stabführung von Bjorn Borg für die Niederlagen in den vergangenen beiden Jahren in Vancouver und London revanchieren möchte.

Auch beim „Team Welt“ gab es in dieser Woche noch zwei Umbesetzungen. Nach den verletzungsbedingten Absagen des Australiers Alex de Minaur und von Tommy Paul aus den Vereinigten Staaten kann Kapitän John McEnroe auf Francisco Cerundolo aus Argentinien und den Australier Thanasi Kokkinakis bauen.

Trotz des Rückzugs von Nadal dürfte das europäische Team, das in der direkten Bilanz mit 4:2 führt, etwas favorisiert in die siebte Auflage des Laver Cups gehen. Für Europa gehen Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Grigor Dimitrov ins Rennen. Die Farben von Team Welt vertreten Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Ben Shelton, Francisco Cerundolo, Thanasi Kokkinakis und Alejandro Tabilo.