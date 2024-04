Laver Cup: De Minaur, Fritz und Paul starten in Berlin für Team World

Der Laver Cup 2024 in Berlin wirft seine Schatten voraus. Nachdem die ersten drei Spieler der europäischen Auswahl für den Mannschafts-Wettkampf bereits früher benannt wurden, gab John McEnroe als Kapitän von Team World mit Alex de Minaur, Taylor Fritz und Tommy Paul seine ersten Fix-Starter bekannt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 16:19 Uhr

© Getty Images Mit Alex de Minaur, Taylor Fritz und Tommy Paul setzt Kapitän John McEnroe auf bewährte Kräfte.

Nachdem die letztjährige Auflage des Laver Cups, in dem sich Team World deutlich mit 13:2 durchsetzen und somit den zweiten Erfolg in Serie einfahren konnte, eine recht einseitige Angelegenheit war, dürfen die Zuschauer vom 20. bis 22. September 2024 in der Berliner Mercedes-Benz Arena auf eine deutlich spannendere Auseinandersetzung hoffen.

Um den Hamburger Alexander Zverev als „Local Hero“ wurde das Team Europe von Kapitän Bjorn Borg mit Daniil Medvedev aus Russland und dem Spanier Carlos Alcaraz mit zwei ehemaligen Weltranglistenersten darauf ausgerichtet, an die ersten vier Auflagen anzuknüpfen, als die europäische Auswahl jeweils triumphieren konnte. Während Medvedev wie Zverev bereits beim Laver Cup am Start war, wird Alcaraz sein Debüt beim Mannschafts-Wettbewerb geben.

Doch Team World möchte bei der siebten Auflage des Laver Cups sein Momentum nutzen und peilt den dritten Triumph in Folge an. Dafür setzt Team-Kapitän John McEnroe auf drei bewährte Kräfte, die bereits den Siegerpokal in die Höhe stemmen durften. Neben dem Australier Alex de Minaur, der mit seinem starken Saisonstart den erstmaligen Einzug in die Top-10 schaffte, werden auch die beiden US-Amerikaner Taylor Fritz und Tommy Paul wieder am Start sein.

Zufrieden und in bekannt kämpferischer Manier zeigte sich John McEnroe bei der Nominierung: „Bjorn hatte dieses Jahr einen wirklich starken Start in sein Team. Daher ist es großartig, Alex, Taylor und Tommy wieder im Team zu haben. Sie haben in diesem Wettbewerb gute Leistungen gezeigt, waren großartige Team-Mitglieder und wissen, worauf es ankommt um zu gewinnen.“