Laver Cup: Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo komplettieren Team World

Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo werden beim Laver Cup für Team World aufschlagen. Damit ist das Team von John McEnroe komplett.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 20.08.2024, 07:32 Uhr

© Getty Images Frances Tiafoe wird in Berlin aufschlagen

Frances Tiafoe und Alejandro Tabilo werden beim Laver Cup 2024 für Team World an den Start gehen. Das gaben die Organisatoren am Montag bekannt. Damit ist die sechsköpfige Auswahl von Teamkapitän John McEnroe komplett.

Während Tiafoe bereits zum fünften Mal beim Laver Cup aufschlagen wird, wartet auf Tabilo eine Premiere. “Ich werde auf und neben dem Platz jede mögliche Rolle einnehmen, um zum Sieg beizutragen”, wurde der Chilene, dem in diesem Jahr der endgültige Durchbruch gelang, zitiert.

Weltklassetennis in Berlin garantiert

Neben Tiafoe und Tabilo haben für Team World Alex de Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul und Ben Shelton ihr Kommen zugesagt. Für die europäische Auswahl werden Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas und Rafael Nadal spielen.

Der Laver Cup findet in diesem Jahr vom 20. bis 22. September in Berlin statt. Titelverteidiger ist Team World, das im Vorjahr in Vancouver klar mit 13:2 gewann.