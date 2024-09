Laver Cup: Grigor Dimitrov ringt Alejandro Tabilo zur 2:1-Führung nieder

Das Einzel der Night-Session an Tag 1 des Laver Cups in Berlin geht an Grigor Dimitrov, der Alejandro Tabilo in zwei Sätzen bezwingen konnte.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 21:44 Uhr

Nachdem die ersten beiden Einzel-Partien beim Laver Cup 2024 in Berlin in einem 1:1-Unentschieden mündeten, durfte Grigor Dimitrov für die 2:1-Führung vor dem Doppel zwischen Alexander Zverev / Carlos Alcaraz und Taylor Fritz / Ben Shelton sorgen. Der 33-Jährige setzte sich gegen Alejandro Tabilo mit 7:6 (4), 7:6 (2) durch.

Satz Nummer eins verlief durchaus spannend, auch da sich keiner der beiden Protagonisten entscheidend absetzen konnte. Schlussendlich ging alles mit dem Service, in der Kurzentscheidung hatte der Bulgare dann das bessere Ende für sich. Dimitrov wirkte nach einem Marathon-Aufschlagsspiel des Südamerikaners zu Beginn des zweiten Durchgangs, das am Ende an Tabilo ging, müde und nicht mehr so beweglich. Folgend schnappte sich der Weltranglisten-22. das Break zur 2:1-Führung und legte noch eines zum 4:1 nach.

Doch just als bei 5:1-Führung von Tabilo das Publikum schon in den Startlöchern zum Beine vertreten stand, kämpfte sich der Südosteuropäer Stück für Stück zurück. Mit jedem Schlag konsolidierte sich “Dimi” wieder, legte nach dem Rebreak zum 3:5 tatsächlich auch noch jenes zum 5:5-Ausgleich nach. Ein weiteres Tiebreak musste also entscheiden.

Und auch wenn Dimitrov in der Kurzentscheidung offenkundig mit körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, beendete der Bulgare völlig verdient die Partie nach 2:15 Stunden.