Laver Cup: Holger Rune gibt sein Debüt

Holger Rune wird 2023 erstmals beim Laver Cup starten. Das wurde am heutigen Mittwoch bekannt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.04.2023, 19:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Holger Rune wird im September erstmals beim Laver Cup aufschlagen

Der Laver Cup, das hat Stefanos Tsitsipas nach seiner Premiere für Team Europa vor ein paar Jahren erklärt, ist ein guter Anlass, um Freundschaften mit Spielerkollegen auf der ATP-Tour zu knüpfen. Und wenn gerade jemand ganz dringend einen Freund im Tenniszirkus braucht, dann ist es Holger Rune, der spielerisch so fantastisch veranlagte Däne. Stan Wawrinka und Botic van de Zandschulp fallen aus verschiedenen Gründen für etwaige gemeinsame Urlaube aus. Ber die beiden werden beim Laver Cup 2023 in Vancouver ja auch nicht am Start sein.

Holger Rune schon.

Die europäische Auswahl, der auch in diesem Jahr Björn Borg als Kapitän vorstehen wird, hat mit Rune, Stefanos Tsitsipas und Andrey Rublev damit schon einmal drei Vertreter genannt, ebensoviele wie das Team World von John McEnroe, das vergangenes Jahr in London erstmals den Kontinentalvergleich gewinnen konnte. Für die Weltauswahl gehen Frances Tiafoe, Taylor Fritz und Nick Kyrgios an den Start.

Weitere prominente Namen werden folgen. Gespielt wird vom 22. bis zum 24. September in Vancouver. 2024 kommt der Laver Cup erstmals nach Deutschland - nämlich nach Berlin.