Laver Cup: Isner und de Minaur komplettieren Team World

Mit der Nominierung von John Isner und Alex de Minaur sind die letzten freien Plätze beim Laver Cup gefüllt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 25.08.2022, 12:08 Uhr

© Getty Images John Isner

Isner und de Minaur folgen damit Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman und Jack Sock - zusammen soll der erste Sieg für Team World im Laver Cup her.

"Das ist ein sehr erfahrenes und wettbewerbsfähiges Team", wird Teamchef McEnroe zitiert. "Isner bringt eine Fülle von Erfahrungen und eine Reihe von Erfolgen im Einzel und Doppel beim Laver Cup mit. Er ist ein absoluter Profi und eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz."

Zum Australier sagte "Big Mac": "Alex ist ein großartiger Kämpfer, und es ist aufregend, ihn im Team zu haben. Er wird sich in diesem Umfeld wohlfühlen und hat sich seinen Platz mit seinem Spiel verdient!"

Team Europe mit den Big Four am Start

Schwer wird's allemal mit einem Triumph über Team Europe: Denn hier sind erstmals die "Big Four" gemeinsam am Start, Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray also - der ist ohnehin erstmals für de Laver Cup nominiert. Dazu gesellen sich Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud.

Alle vier bisherigen Aufeinandertreffen hatte Team Europe für sich entschieden. Der Laver Cup findet vom 23. bis 25. September 2022 in der o2-Arena in London statt.

Laver Cup 2022: Comeback von Roger Federer?

Große Bedeutung erhält die anstehende Auflage vor allem auch dadurch, dass Mit-Initiator Roger Federer hier sein Comeback plant.

Ob er nur im Doppel oder auch im Einzel auflaufen wird, ist noch nicht bekannt.