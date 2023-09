Laver Cup: Jetzt sind Rublev und Ruud gefordert

Team Europa startet den zweiten Tag des Laver Cups mit einem 0:4-Defizit. Andrey Rublev und Casper Ruud könnten dieses aber schon in der Nachmittagssession ausgleichen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.09.2023, 14:47 Uhr

© Getty Images Kann Andrey Rublev heute Nacht jubeln?

Das Format des Laver Cups bringt es mit sich, dass die Siege Tag für Tag wertvolle werden. Was andererseits bedeutet, dass Niederlagen am Freitag mehr auf das Gemüt der Verlierer denn auf den Gesamtstand im Vergleich von Team Europa mit Team Welt drücken. Dennoch: Ein 0:4, so wie es die Mannschaft von Björn Borg in Vancouver ertragen musste, fordert eine Trendumkehr geradewegs heraus.

Und Andrey Rublev, der heute Nacht bereits im Doppel im Einsatz war, soll in der Day Session den Auftakt zur europäischen Aufholjagd gestalten. Rublev trifft dabei auf Taylor Fritz (ab 22 Uhr live bei Eurosport). Im Anschluss könnte Casper Ruud gegen Tommy Paul bereits den Ausgleich schaffen - denn heute zählen die Siege ja schon doppelt.

Am Abend gehen dann zunächst einmal Hubert Hurkacz und Frances Tiafoe zu Werke. Tiafoe hat an Tag eins mit Tommy Paul im Doppel schon einen Punkt geholt, Hurkacz ist noch unbelastet. Darf aber danach im Paarlauf gleich noch einmal ran: gegen Ben Shelton und Félix Auger-Aliassime.