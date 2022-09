Laver Cup: Matteo Berrettini bringt Team Europa wieder in Führung

Matteo Berrettini hat mit einem knappen Sieg gegen Félix Auger-Aliassime beim Laver Cup 2022 in London Team Europa wieder mit 4:2 in Führung gebracht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.09.2022, 17:05 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini hat Team Europa wieder in Führung gebracht

Am zweiten Tag des Laver Cups werden die Einsätze traditionell verdoppelt. Und Matteo Berrettini ist zwar in manchen Phasen seines Matches gegen Félix Auger-Aliassime am Rande des Abgrundes gewandelt, am Ende setzte sich der Italiener aber mit 7:6 (11), 4:6 und 10:7 durch. Das brachte Team Europa zwei Punkte ein, vor dem Match zwischen Cameron Norrie und Taylor Fritz steht es 4:2 für die Mannschaft von Björn Borg.

Berrettini war erst spät als Ersatzmann für Roger Federer nominiert worden. Der Schweizer wird es bei einem Einsatz belassen. Dieser ging am späten Freitagabend an der Seite von Rafael Nadal gegen Frances Tiafoe und Jack Sock knapp verloren. Danach beendete Federer offiziell seine Karriere. Und auch Nadal wird beim Laver Cup nicht mehr aufschlagen. Der Spanier ist bereits abgereist und kümmert sich um Ehefrau Xisca, die das erste gemeinsame Kind erwartet.