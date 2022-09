Laver Cup: Rafael Nadal - "Kann es kaum erwarten, mit Roger Federer in einem Team zu sein"

Beim Laver Cup Ende September schlagen neben Rafael Nadal und Roger Federer auch Novak Djokovic und Andy Murray für das Team Europe auf.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 14:11 Uhr

© Getty Images Bei diesem Schnappschuss von den ATP Final 2010 in London waren die "Big 4" Andy Murray, Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal noch deutlich jünger

Es wird - so kann man wohl davon ausgehen - ein einmaliges und auch einzigartiges Event in der Geschichte des Tennissports werden: Die "Big 4" Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray und Rafael Nadal werden, wie schon zuvor berichtet, gemeinsam beim Laver Cup Ende September für das Team Europe aufschalgen. Vom 23. bis 25. September wird das topbesetzte Show-Turnier über die 02-Arena-Bühne in London gehen.

Während des "Media Days" der US Open zeigte Rafael Nadal die große Freude, demnächst mit seinem Schweizer Kumpel gemeinsam auf dem Tennisplatz zu stehen: "Wir freuen uns, ihn wieder auf dem Court zu sehen. Ich hoffe, es geht ihm gut genug, um spielen zu können. Es ist lange her, dass wir ihn das letzte Mal gesehen haben, also hoffe ich, dass er zurückkommen kann."

Voraussetzung für eine Rückkehr des 20-fachen Grand-Slam-Champions ist natürlich eine uneingeschränkte Fitness: "Das Wichtigste ist, dass er gesund und glücklich ist. Wenn dem so ist, ist seine Rückkehr auf die Tour eine beeindruckende Nachricht. Wir können Roger gar nicht genug dafür danken, was er für den Sport getan hat. Ich bin sicher, dass wir ihn noch ein wenig bei uns haben werden und ich kann es kaum erwarten, mit ihm in einem Team zu sein."