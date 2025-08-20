Laver Cup 2025: "Team Europe" erneut ohne Sinner

Das Line-Up für den Laver Cup 2025 steht fest. Erneut fehlt Jannik Sinner im “Team Europe”, das von Carlos Alcaraz und Alexander Zverev angeführt wird. Mit Novak Djokovic fehlt ein weiterer prominenter Name bei dem dreitägigen Event in San Francisco.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 20.08.2025, 19:25 Uhr

Im letzten Jahr durfte das Team Europe in Berlin am Ende den Gesamtsieg feiern.

Wenn vom 19. bis zum 21. September zum achten Mal der Laver Cup ausgetragen wird, schlagen beim Vergleich zwischen dem “Team Europe” mit dem “Team World” erneut viele bekannte Gesichter auf. Das europäische Team, das im vergangenen Jahr in Berlin triumphierte, wird von Carlos Alcaraz angeführt.

Ebenfalls werden in San Francisco Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik und Flavio Cobolli das Projekt Titelverteidigung gemeinsam mit Captain Yannick Noah angehen. Bedeutet auch, dass Jannik Sinner erneut nicht beim Laver Cup aufschlagen wird. Gleiches gilt für Novak Djokovic, der zuletzt beim Federer-Abschied im Jahr 2022 teilgenommen hat.

Das “Team World” kommt erneut sehr amerikanisch daher. Die US-Boys Taylor Fritz und Ben Shelton führen das Team an, welches mit Frances Tiafoe und Tommy Paul zwei weitere US-Amerikaner aufbieten wird. Alle vier Spieler nahmen auch im letzten Jahr teil. Komplett machen das Team von Team-Captain Andre Agassi der Brasilianer Joao Fonseca und Francisco Cerundolo aus Argentinien.

Carlos Alcaraz sicherte “Team Europe” den Titel

2022 und 2023 gewann das “Team World” den Laver Cup. Im vergangenen Jahr entscheid sich das Event erst im letzten Einzel, das Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz gewinnen konnte. Zuvor siegte Alexander Zverev gegen Frances Tiafoe und brachte das Team wieder in Schlagdistanz.

Seit 2017 wird der Laver Cup jährlich ausgetragen. Der Austragungsort wechselte bisher zwischen Europa und Nordamerika. 2020 entfiel das Turnier auf Grund der Covid-Pandemie. Bisher setzte sich das europäische Team bei fünf Austragungen durch. Erst zwei Titel konnte das “Team World” holen. Organisiert wird der Laver Cup u.a. von Roger Federers Managementfirma Team 8, weshalb der Schweizer auch vor drei Jahren diesen Wettbewerb für seinen Abschied nutzte.