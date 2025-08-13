Laver Cup 2025: Frances Tiafoe wieder für "Team World" dabei

Der US-Amerikaner Frances Tiafoe wird auch bei der 2025er-Ausgabe des Laver Cups aufschlagen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.08.2025, 11:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images

Tiafoe wurde nun als weiterer Spieler für die Weltauswahl bestätigt und ist damit auch bei der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups dabei. Dieser ist vom 19. bis 21. September in San Francisco terminiert.

Tiafoe ergänzt das Team um die US-Jungs Taylor Fritz, Ben Shelton, Tommy Paul sowie Brasiliens Youngster Joao Fonseca. Ein Platz ist weiterhin offen. Das “Team Europe” besteht aktuell aus Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune und Casper Ruud.

Tiafoe war bereits fünf Mal für den Laver Cup nominiert. Sein bekanntester Einsatz: 2022 im Doppel mit Jack Sock, als die beiden Roger Federer (mit Rafael Nadal) in die Ruhestand verabschiedeten.

„Frances passt perfekt zum Laver Cup“, sagte Team World-Kapitän Andre Agassi, der in 2025 die Nachfolge von John McEnrie antritt. „Er ist ein Spieler für große Spiele, der in einem Teamumfeld aufblüht und sowohl im Einzel als auch im Doppel eine Gefahr darstellt. Darüber hinaus bringt er unglaubliche Energie mit auf den Platz und auf unsere Bank, wenn er das Team unterstützt. Seine Anwesenheit beflügelt alle um ihn herum. Ich bin begeistert, ihn in unserem Team zu haben."