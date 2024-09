Laver Cup und ATP verlängern Partnerschaft

Der Laver Cup wird auch in den kommenden fünf Jahren Bestandteil der ATP-Tour sein.

von SID

zuletzt bearbeitet: 20.09.2024, 16:50 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Der Laver Cup hat auch in Zukunft seinen festen Platz auf der Tour

Der Laver Cup hat auch in Zukunft seinen festen Platz auf der ATP-Tour. Die Organisatoren des von Roger Federer initiierten Showturniers für Tennisprofis und die ATP verkündeten am Freitag in Berlin die Verlängerung ihrer bestehenden Zertifizierungsvereinbarung um fünf Jahre. Die Partnerschaft war 2019, zwei Jahre nach der Erstauflage des Laver Cups, geschlossen worden. In Berlin startet am Freitag die siebte Auflage des Turniers zwischen einem Team Europa sowie einer Welt-Auswahl.

Der Laver Cup profitiert durch die Partnerschaft unter anderem von der globalen Reichweite der ATP, den Marketingdiensten und operativer Unterstützung. "Ich bin unglaublich stolz auf das, was wir mit dem Laver Cup aufgebaut haben", sagte Federer: “Die Anerkennung als Teil der ATP-Tour vor fünf Jahren war ein wichtiger Meilenstein. Es ist fantastisch zu sehen, wie Spieler, Partner und Fans rund um die Welt den Laver Cup annehmen. Ich bin gespannt auf seine Zukunft.”