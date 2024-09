Laver Cup: Unentschieden nach Tag 1 - Team USA gleicht mit Doppel-Triumph auf 2:2 aus

Die gut eingespielten Taylor Fritz und Ben Shelton konnten das Doppel gegen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz beim Laver Cup in zwei Sätzen für sich entscheiden.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 00:02 Uhr

Mit dem Ende der Doppelpartie Alexander Zverev und Carlos Alcaraz gegen Taylor Fritz und Ben Shelton ist der erste Tag des Laver Cups in Berlin Geschichte. Und nach Tag eins steht es ausgeglichen 2:2. Denn das mit Spannung erwartete Doppel ging an Shelton und Fritz, die Zverev und Alcaraz mit 7:6 (5), 6:4 schlagen konnten. Am Samstag stehen wieder vier Matches auf dem Programm. Wie an Tag eins drei Einzel-Konfrontationen und einem abschließenden Doppel - allerdings zählen die gewonnen Partien jeweils zwei Gewinnpunkte für die Teams.

Das Publikum kam bereits mit der vorher ausgetragenen Einzelpartie zwischen Grigor Dimitrov und Alejandro Tabilo voll auf seine Kosten. Und ja, auch das abschließende Doppel wusste durchaus mit Qualität und Spannung aufzuwarten. Das erste Break der Begegnung ging zum 3:1 an Team USA. Rechtzeitig zur 5:3-Führung der beiden US-Boys holten der Hamburger und sein spanischer Kompagnon zum Gegenschlag aus, wenngleich der entscheidende Tiebreak schlussendlich doch knapp an Fritz / Shelton ging.

Wenn etwas augenscheinlich war, dann dass das Team Zverev/Alcaraz klarerweise weniger eingespielt war und die Kommunikation noch nicht so reibungslos funktionierte. Zwar zeigte gerade der Mann aus Murcia zu Beginn des zweiten Durchgangs eine gute und aktive Leistung, was auch in einem Break resultierte, dann riss der Faden aber gehörig. Bei 5:4 für das Team USA servierte der 21-jährige Shelton erfolgreich aus.