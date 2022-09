Laver Cup: US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe ersetzt John Isner bei Team World

John Isner musste dem Team World des Laver Cups aufgrund einer Verletzung absagen. Seinen Platz nimmt Frances Tiafoe ein.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 14.09.2022, 08:56 Uhr

© Getty Images

Wenn es nach den offiziellen Meldungen für den Ende September in der Londoner O2-Arena stattfindenen Laver Cup geht, ist das Team Europe nicht nur nominell der absolute Favorit in diesem Jahr - alleine Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas machen mehr als nur einiges her, wenn man allein auf die Weltrangliste blickt. Emotionaler Favorit ist die europäische Mannschaft aber ohnedies - wahrscheinlich auch für die meisten Tennisfans aus Amerika, Asien, Australien und Afrika - sollen doch die "Big 4" Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray und Rafael Nadal gemeinsam in den Teamwettbewerb starten.

Isner am Handgelenk verletzt

Schwieriger als Bjorn Borg hatte es einmal mehr John McEnroe ein geeignetes Aufgebot zusammen zu stellen. Am Ende konnte sich der 63-Jährige mit den Spielern Felix Auger-Aliassime (Kanada), Taylor Fritz (USA), Diego Schwartzman (Argentinien), Alex De Minaur (Australien) und Jack Sock auf ein Antreten einigen. Ursprünglich hätte zudem John Isner das Team World komplettieren sollen, dieser zog sich jedoch bei seinem Heim-Grand-Slam-Turnier in New York eine unangenehme Verletzung am Handgelenk zu.

Ein absolut passender Ersatz wurde mittlerweile mit US-Open-Halbfinalist Frances Tiafoe gefunden. Der 24-Jährige aus dem Bundesstaat Maryland ist zum insgesamt dritten Mal beim stark besetzten Show-Event dabei und freut sich schon sehr auf die Herausforderung: "Ich liebe den Laver Cup. Es ist ein toller Event und ich hoffe, dass ich dieses Mal einige Punkte für das Team World in London sammeln kann. Ich denke, dieses Jahr haben wir eine große Chance, dem Team Europe den Titel wegzuschnappen." Zweckoptimisums oder wahre innere Stärke? Wir werden sehen...