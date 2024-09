Laver Cup: Zverev gegen Fritz - bestenfalls eine Mini-Revanche

Alexander Zverev trifft heute Abend beim Laver Cup in Berlin auf Taylor Fritz. Der US-Amerikaner hat ihn in dieser Saison schon zwei schmerzhafte Niederlagen zugefügt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 19:35 Uhr

© Getty Images Bei den US Open musste Alexander Zverev wie schon in Wimbledon Taylor Fritz gratulieren

Gibt es so etwas wie den „großen Rivalen“ von Alexander Zverev? In der ersten Jahreshälfte 2023 hätte man da fast bedenkenlos in Richtung Daniil Medvedev zeigen können. Gefühlt als zwei Wochen sind Medvedev und Zverev aufeinander getroffen. Sportich war es meistens eng, menschlich in Monte-Carlo noch enger. Diese Differenzen scheinen längst ausgeräumt, beim Laver Cup in Berlin saßen die beiden höchst entspannt auf dem Podium nebeneinander.

Aber die Medvedev-Zverev-Saga hat nur eine Fortsetzung gefunden - zu Beginn des Jahres bei den Australian Open. Und anstelle des Russen ist nun plötzlich Taylor Fritz jener Man, der die deutsche Nummer eins schon zwei Mal massiv geärgert hat. Zunächst in Wimbledon, wenige Wochen später bei den US Open.

Zverev schon am Freitag mit vollem Einsatz

Bei der Niederlage in London hatte Alexander Zverev Probleme mit seinem Knie, bei der Pleite in New York mit seinem Spiel. Nicht einmal auf die Rückhand wäre Verlass gewesen, hast Zverev damals erklärt, dabei ist das doch der Schlag, der auch mitten in der Nacht und unter allen Umständen funktionieren würde. Die Interpretation der beiden Siege von Fritz fiel auf der Gegenseite etwas anders aus: Die amerikanischen Experten lobten die Fortschritte ihres Landsmannes.

Und nun treffen Zverev und Fritz also heute Abend in der Uber Arena in Berlin aufeinander. Von einer Chance auf eine Revanche zu sprechen, wäre wohl falsch. Dazu sind die Einsätze nicht hoch genug. Denn auch wenn die Partien beim Laver Cup in die offizielle Statistik der ATP einfließen, so handelt es sich am Ende des Tages doch nur um einen Schaukampf. In dem der dritte Satz in Form eines Champions-Tiebreaks ausgespielt wird.

Dass Alexander Zverev die Sache dennoch sehr ernst nehmen wird, das hat er schon am Freitagabend im Doppel an der Seite von Carlos Alcaraz angedeutet. Da rannte Zverev nämlich Bällen nach, die fast unerreichbar schienen, zeigte vor seinem Heimpublikum großen Kampfgeist. Den Sieg trug aber erneut Taylor Fritz davon. In seiner eher lässigen Art. Und mit der Unterstützung von Ben Shelton.