Lebensmittel-Hygiene-Alarm in Acapulco

Beim ATP-500-Event in Acapulco gab es am Mittwoch mit dem Ausscheiden der Top-5-gesetzten Spieler ein beinahe beispielloses Favoritensterben. Wie sich später herausstellte, wurde dabei der größte Teil der Spieler von einer Lebensmittelvergiftung gestoppt.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 15:21 Uhr

© Getty Images Holger Rune startete in Acapulco einen Versuch, musste aber ebenfalls aufgrund einer Lebensmittelvergiftung aufgeben.

Es ist der schlichte Albtraum für Turnierveranstalter und Zuschauer. Dabei sollte es der „Super-Wednesday“ beim ATP-500er-Turnier in Acapulco mit allen Einzel-Achtelfinals werden, in denen die Top 5 des Turniers immer noch vertreten waren. Der an Position 3 geführte Tommy Paul und der an Nr. 2 gesetzte Casper Ruud sagten ihr Match aufgrund von Magenproblemen schon im Voraus ab. Wie der Norweger anschließend bei Instagram bekanntgab, war eine Lebensmittelvergiftung der Grund. Beim US-Amerikaner ist das gleiche anzunehmen.

Wenigstens auf den Court wagte sich der Däne Holger Rune. Doch nach drei gespielten Games, die alle an seinen US-amerikanischen Gegner Brandon Nakashima gingen, musste der 21-jährige völlig entkräftet aufgeben. Auch die Nr. 4 des Turniers gab im Anschluss an die Begegnung via X bekannt, dass er durch eine Lebensmittelvergiftung geschwächt wurde.

Die komplette Begegnung bestreiten konnte zwar der Hamburger Alexander Zverev. Doch bei der glatten Zweisatz-Niederlage gegen den US-amerikanischen Teenager Learner Tien war der 27-jährige als topgesetzter Spieler meilenweit von seiner Bestform entfernt, was ebenfalls den Verdacht erhärtet, dass wohl auch der deutsche Davis-Cup-Spieler von den Auswirkungen der unpassenden Lebensmittel betroffen war. Am „sportlichsten“ stellte sich noch die Niederlage des an Position 5 gelisteten US-Amerikaners Ben Shelton gegen einen famos aufspielenden David Goffin aus Belgien dar.

Treffend formulierte es die Tennis-Reporter-Ikone Ben Rothenberg, der vor Ort ebenfalls von den Auswirkungen einer Lebensmittelvergiftung betroffen ist: „Im Übrigen bin ich seit Montagabend hier auch krank und es hat keinen Spaß gemacht, aber dieser Job ist körperlich weniger anstrengend als Tennis auf Tour-Niveau zu spielen.“

Hier das Einzel-Tableau aus Acapulco