ATP Acapulco: Zverev scheitert glatt an Tien, auch Altmaier raus

Im Rahmen eines wahren Favoriten-Sterbens scheiterte der Hamburger Alexander Zverev im Achtelfinale des ATP-500er-Turniers in Acapulco glatt in zwei Sätzen am US-Amerikaner Learner Tien. Auch der Kempener Daniel Altmaier musste gegen Tomas Machac aus Tschechien die Segel streichen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 27.02.2025, 07:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Nach seinem enttäuschenden Abschneiden in Südamerika musste Alexander Zverev auch in Acapulco frühzeitig die Koffer packen.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Matchtracker

Eigentlich hätte Alexander Zverev vor seiner Achtelfinal-Partie vor seinem US-amerikanischen Gegner Learner Tien im ersten direkten Duell gewarnt sein müssen. So konnte sich der 19-jährige bei den Australian Open erfolgreich durch die Qualifikation spielen und im Hauptfeld mit Daniil Medvedev seinen ersten Sieg gegen einen Top-5-Spieler feiern.

Und so startete der 19-jährige Tien furchtlos in die Begegnung gegen den deutschen Olympiasieger und warf dabei sein trickreiches Linkshänder-Spiel in den Ring, mit dem er den an Position 2 geführten Zverev zu zahlreichen Fehlern verleitete. Nachdem der US-Youngster im fünften Spiel zwei laufende Break-Bälle abwehren konnte, steigerte er sein Level noch etwas und sicherte sich mit drei Spielgewinnen in Folge den ersten Durchgang. Entscheidend dabei auch ein verschlagener Überkopfball des deutschen Davis-Cup-Spielers beim Aufschlagverlust zum 3:5.

Nach dem Satzrückstand sah es so aus, als ob Zverev nach Abwehr zweier Break-Möglichkeiten im ersten Spiel aufgerüttelt war und das Zepter übernehmen sollte, was sich in einer 4:1-Führung widerspiegelte. Dennoch fand der auf Weltranglisten-Position 83 geführte Tien wieder seine Konstanz aus dem ersten Durchgang, während der 27-jährige Zverev wieder zahlreiche Fehler einstreute. Mit fünf en suite gewonnenen Spielen besiegelte der Außenseiter nach 89 Minuten den 6:3, 6:4-Erfolg und fixierte damit nicht nur seinen zweiten Sieg gegen einen Spieler aus den Top 5, sondern schaffte damit auch den zweiten Viertelfinaleinzug auf ATP-Ebene nach Winston-Salem im vergangenen Jahr.

Nach dem Match kommentierte der glückliche Sieger: „Natürlich wusste ich, dass es ein schweres Spiel werden würde. Es fühlt sich großartig an, hier durchzukommen. Ich denke, dass ich mich wirklich darauf konzentriert habe, was ich kontrollieren kann und habe dabei auch einen kühlen Kopf bewahrt.“

In der Runde der letzten Acht sieht sich Tien dem Tschechen Tomas Machac gegenüber.

Altmaier bricht ein

Der 28-jährige Machac traf mit Wildcard-Spieler Daniel Altmaier auf den zweiten deutschen Spieler im Hauptfeld des mexikanischen Turniers. Dabei zeigte sich der 26-jährige Kempener im ersten Durchgang komplett auf Augenhöhe und ging sogar mit einem Break in Front. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich fiel die Entscheidung im Tiebreak, der jedoch deutlich an den Tschechen ging. Mit dem Satzgewinn im Rücken bestimmte der an Position 8 geführte Machac komplett das Geschehen und siegte nach 1:40 Stunden mit 7:6 (3), 6:1.

Großes Favoritensterben

Neben Alexander Zverev erwischte es im Achtelfinale von Acapulco auch weitere Top-Spieler. So konnten der an Nr. 2 gesetzte Casper Ruud aus Norwegen gegen den Mexikaner Rodrigo Pacheco Mendez und der auf Position 3 gelistete Tommy Paul aus den USA gegen seinen Landsmann Marcor Giron gar nicht erst antreten. Holger Rune aus Dänemark musste als Nr. 4 des Turniers völlig entkräftet aufgrund einer Magenverstimmung beim Stand von 0:3 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima aufgeben. Auf komplett sportliche Weise musste der an Nr. 5 gesetzte Ben Shelton das Feld räumen, der sich einem stark aufspielenden David Goffin aus Belgien mit 6:7 (3), 3:6 geschlagen geben musste.

Hier das Einzel-Tableau aus Acapulco