Letztes Match 2021: Karlovic macht Rücktritt offiziell

Es haben wahrscheinlich nicht mehr viele Fans mit einer Rückkehr von Ivo Karlovic auf die Tour gerechnet. Damit auch die letzten Hoffnungsträger zur Ruhe kommen können, hat der Aufschlagriese das Karriereende nun offiziell verkündet.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.02.2024, 13:28 Uhr

© Getty Images Ivo Karlovic bei seinem letzten Auftritt 2021 in Indian Wells.

Denn bereits im Oktober 2021 bestritt der mittlerweile 44-Jährige sein letztes Match auf der Tour. In der zweiten Qualifikationsrunde des Masters-Turniers von Indian Wells scheiterte der Kroate an Emilio Gomez in drei Sätzen. Anschließend wurde es ruhig um Ivo Karlovic.

Eine Woche vor seinem 45. Geburtstag gab der langjährige Tennisprofi, der im Jahr 2008 mit Rang 14 seine beste Weltranglistenplatzierung erreichte, nun auf der Plattform X seinen endgültigen Rücktritt vom Profitennis bekannt.

Ivo Karlovic gehörte nicht nur durch seine Größe von 2,11 Meter, den vielen Assen und seinem unorthodoxen Spiel zu den besonderen Spielern auf der Tour. Der achtmalige Titelträger auf der ATP Tour wusste auch sonst stets für Unterhaltung auf dem Court zu sorgen. Der sich nicht immer selbst ganz ernstnehmende Karlovic hatte so einen hohen Beliebtheitsgrad bei den Fans. Aus diesem Grund hofften sicherlich bis zum heutigen Tage viele auf ein Comeback, auch wenn "Dr. Ivo" bereits vor den US Open 2021 das Karriereende ankündigte.

Ivo Karlovic hielte den Ass-Rekord

Neben seinen erwähnten acht Titeln auf der ATP Tour, bleibt als bestes Ergebnis bei den Grand Slams eine Viertelfinalteilnahme im Jahr 2009 in Erinnerung. Natürlich gelang diese auf dem Rasen von Wimbledon, wo der aufschlagstarke Karlovic eben jene Stärke ausspielen konnte. Ab 2015 hielt er den Rekord für die meisten geschlagenen Asse auf der Tour, den er jedoch 2022 an John Isner abtreten musste.

Die Phrase, dass es einen wie ihn so schnell nicht mehr geben wird, sie mag auf Ivo Karlovic wohl wirklich zutreffen. Feststeht ohnehin, dass er für lange Zeit der Größte war, ohne dabei die von so vielen Fans heißgeliebte "GOAT-Debatte" zu unterwandern.

