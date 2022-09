Lewis Hamilton über Serena Williams: „Sie ist einzigartig“

Lewis Hamilton hat vor dem Start des Grand Prix in Zandvoort auf Instagram zu einer Würdigung für Serena Williams angehoben. Und Schwester Venus nicht vergessen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.09.2022, 10:06 Uhr

Lewis Hamilton war auch schon in der Box von Serena zu Gast

Lewis Hamilton war am Sonntagnachmittag mal wieder nicht happy mit seinem Mercedes-Team, eine aus seiner Sicht falsche Reifenstrategie hatte den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister einen Platz auf dem Podium beim Großen Preis der Niederlande gekostet. Dort landete stattdessen Teamkollege George Russell. Wie man weiß: Die Höchststrafe für jeden ambitionierten Rennfahrer.

Bevor es in Zandvoort aber um Punkte ging, ließ Hamilton seine Instagram-Follower an seiner Bewunderung für Serena Williams teilhaben.

Hamilton mit Venus und Serena befreundet

„Wir werden niemals wieder jemanden wie Serena sehen“, schreibt Hamilton also. „Sie ist einzigartig. Sie ist aufgetreten wie eine Abrissbirne und es war so spektakulär ihr zuzusehen. Sie hat so einen Siegeswillen, Power, und Stärke sowohl mental wie auch physisch. So selbstbewusst zu sein, Schwarz, tapfer, und über allem, eine nette und empathische Person, ist einfach schön.“

„Ich erinnere mich, dass ich mit meinem Vater ihre ersten und die Matches von Venus im TV gesehen habe. Zu sehen, dass derart talentierte Frauen ein Feld dominiert haben, in dem niemand so aussah wie sie, hat mir Hoffnung gegeben. Wegen ihnen haben ich geglaubt, dass es Superhelden tatsächlich gibt … Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Helden treffen und später Freunde nennen würde. Ich weiß, ich war wegen Euch nie allein. Ich weiß, dass ich never aufgeben konnte, weil Ihr das nie getan habt. Ich kann Euch zwei nicht genug danken.“