Lindsey Vonn sieht Parallelen zwischen Jannik Sinner und Roger Federer

Ski-Ikone Lindsey Vonn hat auf der Website der ATP-Tour ein paar nette Worte für Australian-Open-Champion Jannik Sinner gefunden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.02.2024, 19:34 Uhr

© Getty Images Lindsey Vonn zeigt sich des öfteren bei großen Tennisturnieren

Welcher kombinierte Tennis-Ski-Fan erinnert sich nicht an die Promo-Aktion eines Schweizer Schokoladen-Fabrikanten, die vor ein paar Jahren Roger Federer und Lindsey Vonn am Jungfraujoch auf ein paar gespielte Tennisbälle zusammenbrachte. Sportlich nicht ganz so wertvoll wie ein Wimbledon-Finale, menschlich indes höchst bewegend. Und aus der Marketing-Perspektive wohl auch erfreulich.

Festzuhalten ist indes: Die US-amerikanische Ski-Ikone interessiert sich nicht nur dann für den Tennissport, wenn der Ruf aus der Schweiz erfolgt. Nein, Vonn war im letzten Jahr etwa in Wimbledon oder auch bei den US Open als Fan zu Gast. Bei beiden Gelegenheiten konnte sie womöglich auch Jannik Sinner beobachten, mit dem Vonn ja die Leidenschaft für das Skifahren verbindet. Die Bilder vom gemeinsamen Skitag mit dem mittlerweile zum Australian-Open-Champion gereiften Südtiroler haben die Netzwelt erfreut. Und Lindsey Vonn hat aus diesem Treffen offenbar einen richtig guten Eindruck von Jannik Sinner mitgenommen.

Lindsey Vonn - "Jannik Sinner erinnert mich an Roger Federer"

"Er ist ein ziemlich schüchterner Kerl", erklärte Vonn gegenüber der Website der ATP-Tour. "Er ist wirklich demütig und immer extrem nett. Ich glaube, er hat einen großartigen Blick auf seinen Sport. Und das kommt zu einem Teil vom Skifahren. Wir haben darüber ziemlich oft gesprochen."

Und weiter: "Jannik ist einfach ein großartiger Athlet, sehr smart. Und ich bin nicht überrascht, dass er in Australien gewonnen hat. Ich dachte, das würde schon früher passieren, aber er wird dem Sport eine lange Zeit erhalten bleiben. Und er erinnert mich wirklich an Roger, um ganz ehrlich zu sein."

"Wenn er unter Druck ist, aufschlagen muss und Matchball oder etwas Ähnliches vor sich hat, ist seine Sichtweise: Wenn ich den Punkt verliere, wird nichts passieren. Das ist nicht wie beim Skifahren, wo man sich, wenn man die Kurve nicht richtig erwischt, potenziell ziemlich arg verletzen kann."