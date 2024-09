Laver Cup Berlin 2024: Im Re-Live Alexander Zverev vs. Taylor Fritz

Es geht eng her beim Laver Cup in Berlin 2024. Im letzten Einzel des Tages geht es auch darum, ob eine Revanche für eine sehr schmerzhafte Niederlage gelingt. In Berlin treffen Alexander Zverev und Taylor Fritz aufeinander. Jetzt im Re-Live.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.09.2024, 21:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev schlägt in seiner Heimat auf

Gelingt Alexander Zverev die Revanche für die Niederlage bei den US Open vor wenigen Wochen? Am Abend steht der Deutsche beim Laver Cup in Berlin Taylor Fritz gegenüber und will mit einem Sieg vor heimischen Publikum Team Europe in Führung bringen.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match von Alexander Zverev gegen Taylor Fritz gibt es jetzt live im TV bei Eurosport sowie im Livestream bei Discovery Plus.