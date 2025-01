Lorenzo Musetti: Die Matte ist ab, das Tennis noch da

Lorenzo Musetti hat beim ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong das Viertelfinale erreicht. Und das in einem neuen Look.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 10:55 Uhr

© Getty Images Da musste Lorenzo Musetti seine Mähne noch mit einem Käppi zähmen

Lange hat sich ja das Gerücht gehalten, dass Thomas Gottschalk nicht in der Lage gewesen wäre, seine Outfits für die Moderation von „Wetten, dass.?“ Nicht selbst auszusuchen. Sondern dass dies seine damalige Ehefrau Thea übernehmen würde. Dem war wohl nicht so. Gesichert ist aber Folgendes: Den Umstand, dass Lorenzo Musetti nun mit einer schneidigen Kurzhaarfrisur um Turniersiege kämpft, haben wir eindeutig dessen Freundin zu verdanken.

So erzählte es der Italiener nach seinem rechtschaffen problemlosen Achtelfinal-Erfolg gegen Gabriel Diallo beim ATP-Tour-250-Turnier in Hongkong. „Ich habe viel darüber nachgedacht“, erklärte Musetti, der sein 30. Viertelfinale auf der ATP-Tour morgen gegen Jaume Munar bestreiten wird. „Die letzten paar Jahre hatte ich lange Haare. Aber es wurde immer lästiger, diese zu trocknen. Meine Freundin hat dann die Entscheidung getroffen, diese abzuschneiden.“

Rublev heute noch im Einsatz

Musetti, auch immer noch erst 22 Jahre alt und aktuell auf Platz 17 der ATP-Charts, ist in Hongkong an Position zwei gesetzt. Angeführt wird das Tableau von Andrey Rublev. Der Russe, der heut noch gegen Fabian Marozsan ran muss, wäre ja auch ein Kandidat für einen neuen Look. Noch hält „Rubio“ aber am wallenden Haar fest.

Kei Nishikori wiederum ist unverdächtig, ein Stirnband aus anderen als modischen Gründen tragen zu müssen. Und um seine Werbepartner glücklich zu machen. Aber der Japaner zeigt auf dem Platz wieder Anzeichen der alten, großen Form. Und hat sich ja bereits gestern mit einem Sieg über Karen Khachanov für die Runde der letzten acht qualifiziert. Dort trifft Nishikori auf Cameron Norrie.

