Los-Kuriosum für Schwärzler beim Folge-Challenger in Kigali

Nachdem das Endspiel beim ATP-Challenger-Turnier in Kigali aufgrund starker Regenfälle vertagt werden musste, kennt der österreichische Teenager Joel Schwärzler bereits vor dessen Beendigung seinen Auftakt-Gegner für das direkt folgende Challenger-Turnier an Ort und Stelle – dabei handelt es sich kurioserweise um seinen italienischen Final-Gegner Stefano Napolitano.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 08.03.2026, 08:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Nach vertagter Beendigung des Endspiels wird Joel Schwärzler beim Folge-Challenger in Kigali zum Auftakt kurioserweise auf seinen Finalgegner Napolitano treffen.

Monastir, Antalya und Heraklion sind nur einige unvergessliche Destinationen, welche die Spielerinnen und Spieler auf der ITF World Tennis Tour meist hinter sich zu bringen haben, wenn sie sich auf die nächsthöhere Ebene hochdienen wollen. Um den Jungprofis die Reisekosten zu verringern, bieten die Urlaubs-Resorts, nicht gerade uneigennützig zur besseren Auslastung ihrer Zimmer-Kapazitäten, als Ausrichter eine beinahe endlos scheinende Anzahl an Folgeturnieren an Ort und Stelle an.

Auf der nächsthöheren Ebene bei den Herren, der ATP Challenger-Tour, sind mehrere Turniere hintereinander am selbigen Ort eher die Ausnahme. Umso attraktiver ist das Angebot in Kigali, das mit zwei Challenger-Events in Folge lockt. Im Gegensatz zur ITF-Tour bekommen die Spieler auf Challenger-Ebene im Rahmen der Hospitality die Übernachtungen gestellt und können damit in Ruanda durch die gesparten Reisekosten wirklich einen finanziellen Schnitt machen.

So machte sich auch der Vorarlberger Joel Schwärzler nach seiner Finalteilnahme in Lugano trotz beinahe nicht vorhandener Vorbereitungszeit inklusive Belag-Wechsel von Hard-Court zum Sand auf, bei den beiden Turnieren in Ostafrika anzutreten. Und das bereits mit großem Erfolg. Im ersten Turnier fixierte der 20-Jährige das Endspiel, wo er nach gewonnenem ersten Durchgang auf Siegeskurs liegt, ehe das Match aufgrund starker Regenfälle unterbrochen und auf den nächsten Tag verschoben werden musste.

Trotz des vertagten Endspiels laufen die Vorbereitungen des Folgeturniers auf Hochtouren, wie die bereits durchgeführte Auslosung eindeutig unterstreicht. Und diese hält für den ÖTV-Youngster eine nicht gerade alltägliche Konstellation bereit, denn beim Auftakt-Gegner von Turnier 2 handelt es sich mit dem Italiener Stefano Napolitano zugleich auch um den Rivalen aus dem Endspiel von Turnier 1. Eine Fügung, welche die ehemalige Nr. 1 der Junioren eher an die Zeiten auf der ITF World Tennis Tour zurückerinnern dürfte.

Hier das Einzel-Tableau des Challengers Kigali 1